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Hallan muerto a Noé Cruz dentro de su pickup Hilux en Erandique, Lempira

Pobladores alertaron a las autoridades tras encontrar el automóvil con el cuerpo de Noé Cruz Miranda en su interior. El caso permanece bajo investigación

Hallan muerto a Noé Cruz dentro de su pickup Hilux en Erandique, Lempira

Escena donde fue encontrado el vehículo pickup y, en su interior, el cuerpo de Noé Cruz.

LEMPIRA, HONDURAS

Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de su vehículo ayer lunes en el sector de Quebrada Honda, comunidad de Azacualpa Grande, en el municipio de Erandique, departamento de Lempira.

La víctima fue identificada por las autoridades como Noé Cruz Miranda, cuyo fallecimiento causó consternación entre los habitantes de la zona.

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De acuerdo con la información preliminar, fueron pobladores quienes descubrieron el vehículo y, al percatarse de que el conductor no respondía, dieron aviso a las autoridades policiales.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y procedieron a acordonar la escena para resguardar posibles indicios relacionados con el caso.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y las diligencias correspondientes como parte del procedimiento legal.

Las autoridades informaron que se mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Cruz Miranda.

Hasta el momento no se ha determinado la causa del fallecimiento ni se ha confirmado si hubo participación de terceras personas, por lo que las pesquisas continúan.

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Redacción La Prensa
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