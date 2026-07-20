Hallan muerto a Noé Cruz dentro de su pickup Hilux en Erandique, Lempira

LEMPIRA, HONDURAS

La víctima fue identificada por las autoridades como Noé Cruz Miranda, cuyo fallecimiento causó consternación entre los habitantes de la zona.

Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de su vehículo ayer lunes en el sector de Quebrada Honda , comunidad de Azacualpa Grande, en el municipio de Erandique, departamento de Lempira .

De acuerdo con la información preliminar, fueron pobladores quienes descubrieron el vehículo y, al percatarse de que el conductor no respondía, dieron aviso a las autoridades policiales.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y procedieron a acordonar la escena para resguardar posibles indicios relacionados con el caso.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico y las diligencias correspondientes como parte del procedimiento legal.

Las autoridades informaron que se mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Cruz Miranda.

Hasta el momento no se ha determinado la causa del fallecimiento ni se ha confirmado si hubo participación de terceras personas, por lo que las pesquisas continúan.

