Un muerto y cinco heridos deja accidente de tránsito en Lempira

Un hombre perdió la vida la noche de ayer domingo tras un trágico accidente vial en el que también resultaron heridas cinco personas. El hecho ocurrió en la carretera CA-11, a la altura de la comunidad de Río Grande, en el municipio de Gracias, Lempira.
La víctima mortal, quien conducía el vehículo, fue identificada como Hernán García, originario de Las Flores, Lempira. Hasta el momento se desconocen las identidades de los otros cinco afectados, de quienes solo se confirmó que se trata de tres hombres y dos mujeres.
Según los reportes preliminares, García y los heridos viajaban juntos en el mismo automóvil cuando, por motivos que aún están bajo investigación, el vehículo impactó contra un árbol.
Tras el fuerte impacto, García fue trasladado de emergencia al Hospital Juan Manuel Gálvez, en Gracias, Lempira. Sin embargo, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.
Los demás pasajeros reciben atención médica, aunque se desconoce su estado de salud, mientras las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) investigan las causas que provocaron el fatal suceso.