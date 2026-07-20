Un muerto y cinco heridos deja accidente de tránsito en Lempira

Lempira

Un hombre perdió la vida la noche de ayer domingo tras un trágico accidente vial en el que también resultaron heridas cinco personas. El hecho ocurrió en la carretera CA-11, a la altura de la comunidad de Río Grande, en el municipio de Gracias, Lempira.

La víctima mortal, quien conducía el vehículo, fue identificada como Hernán García, originario de Las Flores, Lempira. Hasta el momento se desconocen las identidades de los otros cinco afectados, de quienes solo se confirmó que se trata de tres hombres y dos mujeres.