Capturan a hombre con orden de captura pendiente por doble asesinato desde 2007 en La Lima

La Lima, Cortés

Un hombre de 54 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional en el municipio de La Lima, Cortés, al comprobarse que tenía una orden de captura pendiente por el delito de asesinato en perjuicio de dos personas.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso, originario de Olancho y residente en el departamento de Colón, fue requerido por los agentes, quienes verificaron su identidad en el sistema policial y confirmaron que sobre él pesaba una orden de captura emitida el 27 de abril de 2007 por un juzgado con jurisdicción en Trujillo, Colón.