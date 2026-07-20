"No podemos seguir en Honduras con pérdidas eléctricas del 30%"

Tegucigalpa, Honduras

Cuando se hace un análisis de las restricciones del crecimiento económico, al estilo como lo hace Ricardo Hausmann (economista venezolano) y Harvard, se encuentra que vienen del sector eléctrico. Para lograr tasas de crecimiento de 6%, es necesario aprobar las reformas al sector eléctrico de Honduras.

¿Cuáles son los factores que limitan a Honduras lograr tasas de crecimiento superiores a 4% anual?

Honduras aspira a tasas de crecimiento económico de 6% anual. No obstante, el país debe impulsar reformas estructurales en temas sensitivos como el sector eléctrico para atraer nuevas inversiones. Roberto Lagos Medrano, presidente del Banco Central de Honduras (BCH), comparte sus puntos de vista sobre las reformas al sector eléctrico nacional y el futuro del país.

¿Qué impacto tendrían las reformas al sector eléctrico en el país?

Si logramos destrabar el sector eléctrico, sería la fuente de atracción de inversiones y se lograría mayor crecimiento. Sería la fuente para atraer otras industrias y generar credibilidad. La reforma eléctrica es clave para que el país logre mayores tasas de crecimiento económico.

¿Cuáles serían las consecuencias si el Congreso Nacional no aprueba las reformas al sector eléctrico?

Lo que se provocaría es una bola de nieve, que solo puede tratarse de contener, pero el próximo gobierno que venga se encontrará con problemas iguales o peores en el sector eléctrico del país. . No podemos seguir con pérdidas eléctricas por encima de 30%; no se pueden seguir usando los recursos públicos para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en detrimento de sectores como salud y educación.

La situación del sector eléctrico hondureño amplía, cada día, el agujero de las finanzas públicas.

Claro, la situación del sector eléctrico es un problema fiscal, que genera costos, que genera un desbalance en las finanzas públicas y, por ende, se debe eliminar la presión fiscal de la Enee para generar certidumbre, para generar confianza en el sector eléctrico y atraer inversiones. La Enee está en cuidados intensivos, necesita respaldo, necesita las reformas para sanear sus finanzas.

¿Por qué los procesos de reformas aplicados en la Enee no han dejado los resultados anunciados?

Las reformas son un proceso de ordenamiento; las pérdidas eléctricas son el resultado de la falta de gobernanza, por eso se requiere ordenar el sector. Este es un proceso interactivo, no solo es una reforma; el orden lo que garantiza es que se envía una señal al mercado internacional; el orden garantiza la atracción de inversiones y la transformación del sector, pero todo dependerá de la implementación de la reforma.