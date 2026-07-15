Café hondureño rompe récord y supera los $2,158 millones en exportaciones

Tegucigalpa, Honduras

Según el informe de comercialización del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), entre el 1 de septiembre de 2025 y el 14 de julio de 2026 se exportaron 6,853,390.59 quintales de 46 kilogramos, por un valor de 2,158.5 millones de dólares. Aún restan 47 días para el cierre de la cosecha 2025-2026.

El café hondureño alcanzó este martes 14 de julio un nuevo récord histórico al superar los 2,148 millones de dólares en ingresos por exportaciones registrados durante la cosecha 2024-2025.

El precio promedio de exportación se ubicó en 314.95 dólares por quintal.

En la temporada anterior, Honduras exportó 6,117,313.13 quintales, que generaron 2,148 millones de dólares en divisas, con un precio promedio de 351.14 dólares por quintal, cifra que hasta ahora representaba el mayor ingreso en la historia de la caficultura nacional.

El incremento en las divisas se explica por un mayor volumen de exportaciones, lo que compensó parcialmente la reducción del precio internacional del café.

De acuerdo con el Ihcafé, "el valor de las exportaciones es de 2,158 millones de dólares, mostrando un incremento de 10% comparado con los 1,960 millones de dólares registrados en 2024-2025".

Asimismo, el informe señala que "las exportaciones sumaron 6.85 millones de sacos de 46 kilogramos, mostrando un incremento de 24%, comparado con 5.51 millones registrados en igual período de 2024-2025".

El organismo agrega que "el precio promedio de exportación por saco es de 314.95 dólares, comparado con el precio promedio de la cosecha 2024-2025, que fue de 355.59 dólares, lo que representa una disminución del 11%".

Otro dato relevante es que los contratos de venta alcanzan 7.14 millones de quintales de 46 kilogramos, un incremento de 23% frente a los 5.81 millones registrados a la misma fecha de la cosecha 2024-2025.