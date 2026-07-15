Estados Unidos consume el 33.1% del café hondureño

Tegucigalpa, Honduras

El café hondureño llega actualmente a 161 mercados internacionales, según el más reciente informe de comercialización del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), que confirma la amplia presencia del grano nacional en el comercio exterior. Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones, al concentrar el 33.1% del volumen enviado al extranjero. Entre el 1 de octubre de 2025 y el 14 de julio de 2026, ese mercado recibió 2,267,389 quintales de 46 kilogramos, lo que lo mantiene como el mayor comprador del café producido en Honduras. Los registros de Ihcafé indican que, al 14 de julio de 2026, las exportaciones alcanzaron 6,853,390 quintales, por encima de los 5,513,207 sacos reportados en el mismo periodo del ciclo anterior. El incremento fue de 1,340,183 quintales, equivalente a un crecimiento interanual del 24.30%. Después de Estados Unidos, Alemania figura como el segundo principal comprador con 1,138,747 quintales, que representan el 16.6% del total exportado. Le siguen Bélgica con 760,820 sacos (11.1%), Canadá con 337,736 quintales (4.9%), Italia con 328,313 (4.8%), Francia con 243,456 (3.6%) y Países Bajos con 235,054 (3.4%).

El listado de los diez principales destinos también incluye a Suecia, con 217,990 quintales (3.2%); Reino Unido, con 162,965 (2.4%); y Japón, con 152,043 sacos (2.2%). Por regiones, Europa concentra el 52% de las compras del café hondureño. Norteamérica, integrada por Estados Unidos y Canadá, absorbe el 40% de las exportaciones, mientras que Oceanía representa el 4% y Asia el 2%, participación en la que destaca Japón, con la adquisición de 150,738 sacos, equivalente al 2.2%. Otro aspecto destacado es que la proyección de exportaciones para la cosecha 2025-2026 ya fue superada. De acuerdo con la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecaféh), la expectativa inicial era colocar 5.2 millones de sacos de café, equivalentes a 6.7 millones de quintales de 46 kilogramos. Sin embargo, el volumen alcanzó 6.81 millones de sacos (6.85 quintales). Asimismo, los contratos de venta suman 7.14 millones de sacos de café, lo que representa un incremento del 23%, es decir, cerca de 1.3 millones de sacos adicionales en comparación con la cosecha 2024-2025, cuando se registraron 5.81 millones de sacos.