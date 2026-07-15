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Lluvias y actividad eléctrica seguirán afectando a Honduras este miércoles

Aunque las precipitaciones afectarán de forma generalizada en el territorio hondureño, Copeco manifestó que las lluvias más intensas y los mayores acumulados de agua se registrarán en las regiones norte, occidental y oriental

Lluvias y actividad eléctrica seguirán afectando a Honduras este miércoles

Una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical seguirán afectando a gran parte del país. Imagen referencial de archivo La Prensa.

Tegucigalpa

Las condiciones climatológicas de inestabilidad y lluvias continuarán imperando sobre el territorio hondureño durante este miércoles 15 de julio de 2026.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), la interacción de una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical seguirán afectando a gran parte del país.

Estos fenómenos generarán cielos predominantemente nublados, vientos racheados y la presencia de lluvias y chubascos que oscilarán de débiles a moderados, acompañados de fuerte actividad eléctrica.

Aunque las precipitaciones afectarán de forma generalizada, Copeco enfatizó que la mayor intensidad y los acumulados de lluvia más significativos se presentarán en las regiones del norte, occidental y oriental.

En cuanto a las condiciones marítimas, el litoral Caribe oscilará entre 1 a 3 pies de altura, mientras que el golfo de Fonseca entre 1 a 3.

Por otra parte, se informó que actualmente el territorio se encuentra bajo la influencia de la fase de luna nueva. Para este miércoles, la salida del sol se registró a las 05:28 a.m. y se prevé que el ocaso ocurra a las 06:21 p.m.

El ente estatal pide a los pobladores tomar las medidas de prevención correspondientes ante la presencia de tormentas que puedan poner en riesgo sus vidas.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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