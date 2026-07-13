Afiliación voluntaria al IHSS: requisitos, beneficios y quiénes pueden acceder

Acceder a los servicios de salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) representa una necesidad para miles de hondureños, especialmente en un contexto marcado por el aumento del costo de la vida, el limitado poder adquisitivo de los salarios y los elevados costos de la atención médica privada.
Para trabajadores independientes, comerciantes y otros sectores que no cuentan con un empleo formal, la afiliación voluntaria se presenta como una alternativa para acceder a consultas, medicamentos y otros servicios de salud. Una consulta médica en un hospital privado puede costar desde 1,500 lempiras, mientras que una cirugía puede superar los 100,000 lempiras. A ello se suman los gastos por exámenes, radiografías y medicamentos.
Aunque este mecanismo está disponible para comerciantes, trabajadoras domésticas y profesionales independientes, su acceso continúa siendo limitado. Actualmente, la afiliación voluntaria solo puede realizarse en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, lo que obliga a personas de otras regiones del país a desplazarse hasta la capital para incorporarse al sistema.
Entre los servicios que ofrece el IHSS a sus derechohabientes figuran consultas de medicina general, especialidades y subespecialidades, hospitalización, cirugías, exámenes de laboratorio, estudios de radiología e imágenes, entrega de medicamentos esenciales y tratamientos de alto costo para enfermedades complejas. También incluye control prenatal, atención del parto y cuidados del recién nacido, entre otros servicios.
Desde el IHSS explicaron a LA PRENSA que la afiliación voluntaria e individual está dirigida a profesionales independientes, comerciantes informales y personas que pueden comprobar ingresos fijos, como propietarios de inmuebles en alquiler o quienes reciben remesas de forma permanente.
La institución añadió que la cuota mensual varía de acuerdo con el estudio socioeconómico del solicitante. Asimismo, indicó que, si afilia a su cónyuge e hijos, después de un período de seis meses tendrá derecho a los tres niveles de atención, desde consulta general hasta hospitalización, siempre que cumpla con todos los requisitos establecidos.
Entre esos requisitos figura que el domicilio y el negocio del solicitante estén ubicados en el departamento de Francisco Morazán. Además, deberá demostrar ingresos provenientes de un pequeño negocio o de alquileres, presentar el original y copia de la tarjeta de identidad y del RTN, así como los recibos de la Enee correspondientes a los dos últimos meses de la vivienda donde reside. En caso de no contar con ellos, deberá solicitar a la empresa el historial de consumo de kilovatios hora (kWh).
También deberá presentar un croquis con la dirección exacta de la vivienda y dos fotografías a color que evidencien la actividad económica que desarrolla. Si los ingresos provienen de alquileres, será necesario presentar los contratos de arrendamiento debidamente sellados por el Juzgado de Inquilinato. Además, la propiedad deberá estar inscrita a nombre del solicitante y deberá adjuntar el recibo del impuesto sobre bienes inmuebles.
Al presentar la documentación, el solicitante deberá completar el formulario correspondiente. Ese mismo día será sometido a una evaluación médica. Si desea afiliar a su cónyuge, ambos deberán presentarse para la evaluación médica de lunes a viernes, entre las 11:30 a. m. y las 12:00 m., presentando una copia de la tarjeta de identidad y el acta de matrimonio emitida por el Registro Nacional de las Personas (RNP). Para la renovación se requiere la misma documentación; únicamente se excluye la evaluación médica.
En Honduras, todo empleador está obligado a inscribir a sus trabajadores en el IHSS y realizar las deducciones y aportes correspondientes. El trabajador aporta el 2.5% de su salario ordinario y el empleador el 5% adicional. La inscripción debe efectuarse dentro de los primeros cinco días posteriores a la contratación.
El IHSS cuenta con una población asegurada cercana a 1.9 millones de derechohabientes. De ese total, 865,838 son cotizantes que aportan al sistema; 1,047,664 corresponden a beneficiarios indirectos, entre hijos, cónyuges y otros dependientes, y más de 64,400 personas están afiliadas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Carlos Umaña, diputado del Partido Liberal por Cortés y exmédico del IHSS, comentó a LA PRENSA que presentó un proyecto de ley para que las personas jubiladas continúen recibiendo atención médica en el Seguro Social. "El proyecto de ley es para que continúen con el Seguro Social y que después les cobren; posteriormente les harían las deducciones correspondientes", explicó.