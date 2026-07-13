Afiliación voluntaria al IHSS: requisitos, beneficios y quiénes pueden acceder

Entre esos requisitos figura que el domicilio y el negocio del solicitante estén ubicados en el departamento de Francisco Morazán. Además, deberá demostrar ingresos provenientes de un pequeño negocio o de alquileres, presentar el original y copia de la tarjeta de identidad y del RTN, así como los recibos de la Enee correspondientes a los dos últimos meses de la vivienda donde reside. En caso de no contar con ellos, deberá solicitar a la empresa el historial de consumo de kilovatios hora (kWh).