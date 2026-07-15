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Horóscopo de hoy, 15 de julio, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 03:30 -
  • Agencia EFE
Horóscopo de hoy, 15 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
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Romper la monotonía con la pareja; amor genuino familiar y avanzar a contrarreloj en un proyecto laboral, esto dice el horóscopo para hoy miércoles 15 de julio.

Horóscopo de hoy, 15 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Te sentará bien una salida con tu pareja, así cuando menos se lo espera, algo que os ayude a romper la monotonía por la que atraviesa tu relación. La suerte en forma de lotería podría visitar tu hogar o el de un familiar.

Horóscopo de hoy, 15 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
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TAURO (21 abril - 20 mayo). Una vieja relación amorosa vuelve a tu recuerdo ahora. Quizá sea un aviso de lo que puede llegarte. Trata de canalizar tus energías con ejercicio físico, que nunca estás de más. Tu determinación será vital para conseguir logros. Suerte en los juegos de azar.

Horóscopo de hoy, 15 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). La decisión de preocuparte por tu salud puede hacerse firme en el día de hoy, en el que determinas una serie de actitudes en base a las cuales te vas a regir a partir de ahora. También decisiones firmes en el terreno amoroso.

Horóscopo de hoy, 15 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
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CÁNCER (22 junio - 22 julio). La fortuna estará de tu parte en lo relacionado con la familia, porque tendrás hoy pruebas suficientes de su valía, de su cariño hacia ti y de su preocupación por tus problemas. Te sentirás realmente una persona afortunada por poder contar con su ayuda.

Horóscopo de hoy, 15 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
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LEO (23 julio - 22 agosto). Tu instinto para con el dinero se puede ver afectado por algunos gastos imprevistos y obligados que reducirán tus expectativas y retrasarán algún proyecto que tenías en mente. Cuida tu apetito y procura no cometer excesos que te podrían perjudicar.

Horóscopo de hoy, 15 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Si quieres estar a bien con la pareja o la familia, tendrás que pensar en echar un poco el freno en el trabajo; tampoco te piden que no hagas nada, sino que te relajes durante unos días.

Horóscopo de hoy, 15 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Puede que en estos días te veas forzado a correr todo lo posible en el trabajo para terminar un proyecto. Llevarás con dificultad no poder perfeccionarlo tal y como tú estás acostumbrado a hacer, no tendrás más remedio que meter quinta.

Horóscopo de hoy, 15 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te estás excediendo con el trabajo y tanta tensión puede pasarte factura. El agotamiento físico que sientes puede deberse al cúmulo de horas que dedicas a la empresa. Puede ser el momento de plantearse un cambio radical en tus costumbres profesionales.

Horóscopo de hoy, 15 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Procura no ceñirte tanto a la realidad y al método y dale rienda a tu intuición en los temas de trabajo. Empezarás a ver las cosas con otros puntos de vista, y será muy enriquecedor para tu trayectoria, en especial si trabajas de forma autónoma.

Horóscopo de hoy, 15 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Enfría tus instintos. No le des tanta importancia a cosas que, si te paras a analizarlas, son intrascendentes. Las personas que te conocen no te lo tendrán en cuenta, pero si alguien te evalúa con otras intenciones, saldrás mal parado.

Horóscopo de hoy, 15 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tus finanzas van viento en popa; puede ser el mejor momento para invertir en aquello que te gusta. Si te has planteado un compromiso serio con tu pareja, debes empezar por confiar en ella y no ser tan posesivo como hasta ahora.

Horóscopo de hoy, 15 de julio, predicciones de cada signo zodiacal
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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Cada minuto del día puede convertirse en una hora si se trata de esperar. Estás pendiente de un resultado, una llamada, una contestación.... en fin, que tu destino es sentarte ya aguardar a que algo pase.

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