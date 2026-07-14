Gobernación guarda silencio ante conducta del alcalde de Yuscarán, Johny Carrasco

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización mantiene silencio sobre el caso de Johny Alejandro Carrasco , alcalde de Yuscarán, El Paraíso, quien aparece en un video consumiendo bebidas alcohólicas y fumando dentro de un salón municipal.

Las imágenes, que circularon públicamente el pasado 11 de julio, provocaron cuestionamientos entre ciudadanos y diversos sectores sobre la conducta del edil y el uso de instalaciones públicas para actividades ajenas a la función municipal.

Pese a la controversia generada, hasta el momento Gobernación no ha informado si realizará alguna evaluación del caso ni si existe la posibilidad de iniciar un procedimiento administrativo contra el funcionario.

LA PRENSA intentó obtener una postura oficial de las autoridades para conocer qué acciones podrían adoptarse, pero no recibió respuesta.

Mientras tanto, el caso ya es analizado por el Tribunal de Honor de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), organismo encargado de revisar la conducta de los alcaldes afiliados a la institución.

Abraham Kafati, alcalde de Danlí y secretario de dicho tribunal, confirmó que el comportamiento del edil de Yuscarán está bajo revisión y que podría ser llamado al orden por su actuación.

“Como miembros del Tribunal de Honor vamos a tener que llamar al orden al alcalde, porque en realidad es una falta de respeto a toda la ciudadanía; se supone que la sociedad lo eligió para dar el ejemplo”, expresó Kafati.

El funcionario indicó que las disculpas públicas ofrecidas por Carrasco no detienen el análisis del expediente y que todavía no se ha determinado si procederá alguna sanción o medida disciplinaria.

Por otra parte, organizaciones de sociedad civil consideran que el caso también debería ser conocido por el Comité de Probidad y Ética Pública de la Municipalidad de Yuscarán, instancia encargada de evaluar posibles faltas éticas de los servidores públicos municipales.

Los sectores recuerdan que el Código de Conducta Ética del Servidor Público establece restricciones sobre el uso de instalaciones estatales para actividades no relacionadas con la función pública y prohíbe el uso de bienes públicos con fines particulares.

Tras la difusión del video, la Amhon emitió un pronunciamiento dirigido a todos los alcaldes del país, exhortándolos a actuar con responsabilidad, prudencia y respeto a la confianza que la ciudadanía ha depositado en ellos.

La asociación reiteró que la conducta de las autoridades municipales debe mantenerse acorde con los principios éticos y los valores que exige el ejercicio de la función pública.