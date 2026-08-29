Condiciones del clima en Honduras este sábado 29 de agosto en Honduras

Según Copeco, durante las primeras horas del día prevalecerán condiciones estables en la mayoría de las regiones del país, con temperaturas elevadas y poca presencia de lluvias.

Tegucigalpa, Honduras. Honduras registrará este sábado 29 de agosto de 2026 condiciones mayormente secas y cálidas en buena parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Sin embargo, durante la tarde se prevé el ingreso de humedad procedente del mar Caribe, lo que favorecerá un incremento de la nubosidad en algunas zonas del territorio hondureño.

Este ingreso de humedad podría generar precipitaciones débiles y aisladas en sectores de las regiones norte, noroccidental y central del país.

Las lluvias previstas serían de carácter débil, por lo que no se anticipan condiciones generalizadas de precipitaciones para este sábado.

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En el resto del territorio nacional continuarán predominando las condiciones secas y cálidas, de acuerdo con el pronóstico de Copeco.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del clima, especialmente en las zonas donde podrían registrarse lluvias durante la tarde.