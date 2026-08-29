Matan a una mujer y hallan unas flores cerca de su cadáver en Tegucigalpa

Tegucigalpa. Una mujer perdió la vida de forma violenta la tarde de ayer viernes en la capital de Honduras, tras ser atacada en un sector altamente transitado de la ciudad.

La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Winiker Elena Galeas Alvarado, quien de acuerdo con los reportes preliminares era residente de la colonia El Pedregal en Comayagüela.

Según las indagaciones iniciales, la mujer posiblemente había acudido a una cita. Al llegar a las inmediaciones del Anillo Periférico, específicamente en el tramo de la vía rápida que conduce hacia la salida al sur, la víctima descendió de un vehículo.