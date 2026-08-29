Matan a una mujer y hallan unas flores cerca de su cadáver en Tegucigalpa

Tegucigalpa. Una mujer perdió la vida de forma violenta la tarde de ayer viernes en la capital de Honduras, tras ser atacada en un sector altamente transitado de la ciudad.
La víctima mortal fue identificada por las autoridades como Winiker Elena Galeas Alvarado, quien de acuerdo con los reportes preliminares era residente de la colonia El Pedregal en Comayagüela.
Según las indagaciones iniciales, la mujer posiblemente había acudido a una cita. Al llegar a las inmediaciones del Anillo Periférico, específicamente en el tramo de la vía rápida que conduce hacia la salida al sur, la víctima descendió de un vehículo.
Segundos después de haber bajado, alguien le disparó en la cabeza. Debido al balazo, el cuerpo sin vida de Galeas quedó tendido sobre la acera.
Luego, desde el mismo vehículo del que bajó la víctima, habrían lanzado un ramo de flores (rosas rojas y girasoles), que quedó cerca del cadáver. Este detalle ha sido tomado por la Policía Nacional como un elemento clave dentro de la línea de investigación.
Personal de Medicina Forense trasladó el cadáver hacia la morgue capitalina, donde sus familiares deberán reclamarlo. De momento se desconoce el móvil del crimen, así como el paradero de los perpetradores; mientras, los entes de investigación continúan con las pesquisas.