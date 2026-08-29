Los errores menores que ponen a jóvenes con DACA al borde de la deportación en EE UU

Tucson. Errores en formularios migratorios o una vieja infracción de tráfico pueden bastar para que jóvenes protegidos por DACA, que llegaron a Estados Unidos siendo niños y han construido allí sus vidas, terminen enfrentando un proceso de deportación pese a haber cumplido con las leyes migratorias estadounidenses.

"Tengo mucho temor, no sé qué va a pasar con mi futuro; yo he cumplido con la ley, con todo lo que me pidieron y, sin embargo, ahora estoy en peligro de que me deporten y me envíen de regreso a un país que dejé junto con mis padres cuando tenía 18 meses de nacido", dijo a EFE Roberto Navarro Valenzuela.

El inmigrante mexicano, de 24 años y estudiante de mecánica espacial en la Universidad de Arizona, en Tucson, cuenta que en mayo pasado recibió "la peor" noticia de su vida: Inmigración rechazó su petición para regularizar su situación migratoria y obtener la residencia legal a través de su matrimonio con su esposa estadounidense.

El estudiante cuenta además con una solicitud del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) aún pendiente, un programa creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger temporalmente a jóvenes que llegaron a Estados Unidos indocumentados cuando eran niños.

Pero esa solicitud, presentada en 2021, quedó en un "limbo" legal debido a una orden de una corte federal que frenó el programa e impidió que nuevas solicitudes fueran procesadas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Yo traté de seguir la ley, yo me casé por amor con mi esposa, llenamos los formularios con la esperanza de terminar con esta pesadilla y seguir con nuestras vidas", subraya Navarro Valenzuela.

Recordó que su vida no ha sido fácil. No pudo salvar la vida de su hermana menor, quien murió de cáncer, pese a que él fue su donante de médula ósea.

"Me da miedo, ahorita no tengo ninguna protección", dijo entre lágrimas.