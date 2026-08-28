La ONU pide a Guatemala frenar la criminalización de defensores de derechos humanos

Guatemala. El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos instó este viernes al Gobierno de Guatemala a adoptar medidas urgentes para frenar la persecución judicial contra defensores de derechos humanos y detener la influencia indebida del sector privado en las instituciones del Estado.

Al término de su visita oficial al país centroamericano, realizada del 19 al 28 de agosto, las expertas independientes de Naciones Unidas advirtieron sobre los vacíos en la rendición de cuentas por abusos ambientales y territoriales ligados a operaciones empresariales en territorios indígenas. Las expertas del organismo internacional señalaron en una conferencia de prensa su especial preocupación por el deterioro del sistema de justicia guatemalteco y el uso del aparato legal para amedrentar a líderes comunitarios y periodistas que denuncian proyectos extractivos o agroindustriales.

"El uso del sistema judicial como un arma para atacar a las personas defensoras de los derechos humanos y silenciar la disidencia es motivo de profunda preocupación", declaró la experta Fernanda Hopenhaym durante la presentación de sus conclusiones preliminares en la capital guatemalteca. Por su parte, la especialista Lyra Jakuleviciene alertó sobre la injerencia de actores corporativos en las instituciones públicas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Hemos recibido denuncias sistemáticas de una amplia gama de partes interesadas sobre la influencia indebida del sector privado en los procesos legislativos, administrativos y judiciales", subrayó.