Estos barrios y colonias de Honduras no tendrán energía este sábado 29 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este sábado 28 de agosto del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En un primer horario, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., el corte afectará sectores como el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, Base Aérea Armando Escalón, colonia Independencia, colonia Planeta, colonia Céleo González, Fesitranh 2, colonia Palmeras y colonia Cerrito Lindo. También se contempla la interrupción del servicio en Villas Kitur, colonia Ruiz, Sitraina, colonia San Cristóbal, colonia Jerusalén, colonia San Fernando etapas I y II, colonia 22 de Mayo, colonia Paraíso y FAFER.
En otro horario, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., los trabajos dejarán sin energía eléctrica a una extensa cantidad de sectores del municipio. Entre las zonas programadas figuran colonia Andalucía, colonia Tela, colonia Los Pinos, Chulavista, barrio Italiano, colonia Caimán, Alpha, Cuerpo de Bomberos y FHIA. También barrio Cementerio, colonia Sula, barrio Centro Sur, escuela Esteban Mendoza, escuela Gabriela Mistral y la Municipalidad de La Lima, colonia Sitraterco, colonia Los Ángeles, Villa Catalina, restaurante Toyas, colonia La Mesa, barrio El Centro y la Cruz Roja, colonia Chapala, colonia Ruby, colonia Cerrato, colonia 23 de Septiembre, colonias Fraternidad I y II y colonia El Maestro, Maprosa, Zona Americana, Hospital La Lima Medical Center, barrio Centro Sur, residencial Río Tinto, residencial Riveralta y Hospital del Valle La Lima.