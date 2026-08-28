Estos barrios y colonias de Honduras no tendrán energía este sábado 29 de agosto

En otro horario, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., los trabajos dejarán sin energía eléctrica a una extensa cantidad de sectores del municipio. Entre las zonas programadas figuran colonia Andalucía, colonia Tela, colonia Los Pinos, Chulavista, barrio Italiano, colonia Caimán, Alpha, Cuerpo de Bomberos y FHIA. También barrio Cementerio, colonia Sula, barrio Centro Sur, escuela Esteban Mendoza, escuela Gabriela Mistral y la Municipalidad de La Lima, colonia Sitraterco, colonia Los Ángeles, Villa Catalina, restaurante Toyas, colonia La Mesa, barrio El Centro y la Cruz Roja, ​​​​​​colonia Chapala, colonia Ruby, colonia Cerrato, colonia 23 de Septiembre, colonias Fraternidad I y II y colonia El Maestro, Maprosa, Zona Americana, Hospital La Lima Medical Center, barrio Centro Sur, residencial Río Tinto, residencial Riveralta y Hospital del Valle La Lima.