¿Se metió con su esposo? El escándalo que terminó con la amistad de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal

Después de años de especulación sobre qué fue lo que terminó la amistad entre Rocío Dúrcal y el cantautor mexicano Juan Gabriel, un libro publicado en el 2008 encendió la polémica al atribuir la separación a situaciones entre el artista y el esposo de la española.
Según el autor de 'Juan Gabriel y Yo', Joaquín Muñoz, abogado y ex asistente del cantante, éste fue encontrado en la cama con Junior, el esposo de Dúrcal.
El presunto incidente fue negado por la manager del Divo de Juárez, Silvia Urquidi, quien aceptó el distanciamiento de los artistas pero lo atribuyó a 'diferencias profesionales'.
Los abogados de Juan Gabriel reaccionaron con demandas y los ex amigos se enfrentaron en los tribunales y terminaron una amistad de casi 30 años.
Juan Gabriel y Rocío Dúrcal protagonizaron durante años una de las duplas más queridas de la música en español. Lo que comenzó como una relación profesional terminó convirtiéndose en una estrecha amistad, marcada por éxitos musicales, presentaciones juntos y una gran complicidad que llevó a muchos de sus seguidores a considerarlos inseparables.
El llamado “Divo de Juárez” encontró en la cantante española una de sus principales intérpretes. Juan Gabriel compuso para ella numerosas canciones que se convirtieron en grandes éxitos, entre ellas “Costumbres”, “La guirnalda” y “Amor eterno”. La colaboración entre ambos ayudó además a consolidar a Dúrcal como una de las grandes voces de la música ranchera.
Sin embargo, detrás de los escenarios y de los grandes éxitos comenzó a surgir una grieta que terminaría separándolos.
A mediados de los años 80, la relación entre ambos se deterioró y dejaron de tener la cercanía que los había caracterizado. Hasta hoy existen distintas versiones sobre qué provocó exactamente el distanciamiento.
Otra de las versiones señala que el conflicto comenzó cuando Juan Gabriel habría enviado a un equipo de televisión para grabar a Rocío Dúrcal mientras trabajaba en el video de “La guirnalda”. La cantante habría considerado aquello una invasión a su privacidad y le habría reclamado al compositor. Otra versión apunta a desacuerdos relacionados con asuntos discográficos.
Así terminó una de las amistades más famosas de la música latina: una historia que comenzó con canciones, éxitos y una profunda complicidad, pero que terminó marcada por el distanciamiento, versiones enfrentadas y una ruptura que, incluso décadas después, continúa despertando curiosidad entre los seguidores de ambos artistas.