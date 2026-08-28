¿Se metió con su esposo? El escándalo que terminó con la amistad de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal

Otra de las versiones señala que el conflicto comenzó cuando Juan Gabriel habría enviado a un equipo de televisión para grabar a Rocío Dúrcal mientras trabajaba en el video de “La guirnalda”. La cantante habría considerado aquello una invasión a su privacidad y le habría reclamado al compositor. Otra versión apunta a desacuerdos relacionados con asuntos discográficos.