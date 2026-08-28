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Hondureño es capturado en USA por presuntamente registrarse para votar sin ser ciudadano

El detenido fue identificado como Darwin Jonathan Rivera Flores, originario de Honduras y residente en la comunidad de Winnetka, en el Valle de San Fernando, California

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Un hondureño de 30 años fue arrestado en California y enfrenta cargos federales por presuntamente haber declarado de manera falsa que era ciudadano estadounidense y haberse registrado fraudulentamente para votar en elecciones de Estados Unidos.
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El detenido fue identificado como Darwin Jonathan Rivera Flores, originario de Honduras y residente en la comunidad de Winnetka, en el Valle de San Fernando, California.
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De acuerdo con documentos citados por las autoridades estadounidenses, Rivera Flores se encuentra en Estados Unidos como residente permanente legal, pero no cuenta con ciudadanía estadounidense.
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La investigación habría comenzado luego de que las autoridades localizaran un registro electoral realizado en línea a nombre de “Darwin Rivera”, vinculado con la dirección donde reside el hondureño.
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Los fiscales indicaron que también obtuvieron documentos relacionados con la inscripción electoral, entre ellos un comprobante de registro y una imagen de la firma presentada ante la División de Elecciones de la Secretaría de Estado de California.
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Según la acusación, en el formulario de inscripción aparecía marcada la opción mediante la cual el solicitante declaraba ser ciudadano estadounidense, además de consignarse a Estados Unidos como su lugar de nacimiento.
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Las autoridades también señalaron que el formulario incluía una declaración bajo pena de perjurio y que el propio solicitante habría indicado que nadie lo ayudó a completar la inscripción.
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Sin embargo, los investigadores no encontraron registros de que Rivera Flores haya solicitado u obtenido la ciudadanía estadounidense y, de acuerdo con los fiscales, tampoco llegó a emitir un voto en una elección.

 Josue Daniel Carcamo Hernandez
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El hondureño enfrenta dos cargos federales: falsa declaración de ciudadanía estadounidense y registro electoral fraudulento, delitos por los que podría enfrentar hasta cinco años de prisión federal por cada acusación si es declarado culpable.
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