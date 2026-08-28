Hondureño es capturado en USA por presuntamente registrarse para votar sin ser ciudadano

Un hondureño de 30 años fue arrestado en California y enfrenta cargos federales por presuntamente haber declarado de manera falsa que era ciudadano estadounidense y haberse registrado fraudulentamente para votar en elecciones de Estados Unidos.
El detenido fue identificado como Darwin Jonathan Rivera Flores, originario de Honduras y residente en la comunidad de Winnetka, en el Valle de San Fernando, California.
De acuerdo con documentos citados por las autoridades estadounidenses, Rivera Flores se encuentra en Estados Unidos como residente permanente legal, pero no cuenta con ciudadanía estadounidense.
La investigación habría comenzado luego de que las autoridades localizaran un registro electoral realizado en línea a nombre de “Darwin Rivera”, vinculado con la dirección donde reside el hondureño.
Los fiscales indicaron que también obtuvieron documentos relacionados con la inscripción electoral, entre ellos un comprobante de registro y una imagen de la firma presentada ante la División de Elecciones de la Secretaría de Estado de California.
Según la acusación, en el formulario de inscripción aparecía marcada la opción mediante la cual el solicitante declaraba ser ciudadano estadounidense, además de consignarse a Estados Unidos como su lugar de nacimiento.
Las autoridades también señalaron que el formulario incluía una declaración bajo pena de perjurio y que el propio solicitante habría indicado que nadie lo ayudó a completar la inscripción.
Sin embargo, los investigadores no encontraron registros de que Rivera Flores haya solicitado u obtenido la ciudadanía estadounidense y, de acuerdo con los fiscales, tampoco llegó a emitir un voto en una elección.
El hondureño enfrenta dos cargos federales: falsa declaración de ciudadanía estadounidense y registro electoral fraudulento, delitos por los que podría enfrentar hasta cinco años de prisión federal por cada acusación si es declarado culpable.