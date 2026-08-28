México vuelve a cantarle a Juan Gabriel 10 años después de su muerte

“Para mí es muy importante seguir cantando y seguir diciéndole a todo el público que las canciones de nuestro querido Divo siempre siguen presentes”, dijo Varela a EFE.

El imitador recordó que comenzó a recrear el espectáculo de Juan Gabriel en 1988 y que después tuvo la oportunidad de acompañarlo durante siete años como parte de sus coros, una experiencia que convirtió, según dijo, en el compromiso de mantener viva su música sobre los escenarios.