Destapan por qué Julián rechaza al Arsenal: el increíble motivo que frena su fichaje

Julián Álvarez atraviesa uno de los momentos más turbulentos en su carrera. El argentino quiere salir del Atlético de Madrid, pero su panorama es complicado.
El delantero argentino anunció durante el Mundial 2026 su deseo de salir del cuadro colchonero para "cumplir su sueño. Es ahí donde aparece el Barcelona.
El conjunto azulgrana también mostró su interés por fichar al argentino, pero vino un problemita, el Atlético de Madrid rechazó su venta.
Desde entonces, se mantenido una "guerra" de posturas por ambos clubes. Aunque el Barcelona todavía mantiene el interés en el delantero, el Atlético ha sido claro: no lo venderán a los culés.
"Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça", comunicaron dirigentes del Atlético de Madrid a 'Marca'. El Atlético ya ha comunicado pública y privadamente al futbolista que no va a ser traspasado “bajo ningún concepto” al Barcelona, que era el deseo del delantero argentino.
Por ende, a Julián sólo le quedan dos vías a cinco días del cierre del mercado: seguir en el conjunto rojiblanco, que es la intención del club, una vez que tiene contrato hasta 2030, o salir traspasado a otro equipo que no sea el Barcelona y que alcance las pretensiones económicas en torno a 150 millones de euros.
El Arsenal, según la prensa inglesa, puede estar interesado en abordar la operación si el atacante da el visto bueno a fichar por el conjunto londinense.
Sin embargo, esta opción tendría un problema y sería el motivo por el que el jugador rechazaría esta oferta para regresar a la Premier League.
Según explica SPORT, "A la 'Araña' le atrae el proyecto deportivo 'gunner', pero hay un motivo extradeportivo que le echa para atrás: el visado para que su familia pueda vivir en el Reino Unido".
El argentino vive junto a sus familiares, incluyendo a sus hermanos, por lo que prioriza este tema extradeportivo antes de tomar una decisión. En el país inglés solo podría vivir con pareja, a menos de obtener los permisos.
"El permiso de residencia de algunos familiares, como sus padres, vencía después de unos dos años, por lo que tenían que abandonar Inglaterra o gestionar otra vía migratoria", detalló la periodista Verónica Brunatti, cercana al argentino.
Y complementa: "La esposa de Julián puede ser reconocida como 'dependant partner' de un trabajador con visa de trabajo. Esa categoría permite que la pareja viva legalmente en Reino Unido".
El permiso de residencia o trabajo de Julián Álvarez ya lo tuvo con el Manchester City y finalizó tras completar sus dos temporadas. La vigencia de esta licencia, es otorgada por ese periodo y coincidió con la duración de su etapa en el fútbol inglés.
Sin embargo, desde Inglaterra señalan que si el jugador acepta la oferta, trabajarán para obtener la visa para su familia.
Por el momento, el argentino volvió este viernes por la tarde a entrenarse en el Centro Deportivo de Majadahonda con una sesión individualizada con un preparador físico del equipo rojiblanco, tras la indisposición que le ha impedido ejercitarse con el grupo, tanto el miércoles como el jueves y el viernes por la mañana, según informó el club.