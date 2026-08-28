Julián Álvarez preocupa: revelan lo que sufre el argentino y su estado

“En la vida se puede revertir todo mientras tengas salud”, valoró el técnico, que resumió la situación: “De parte del club fue muy contundente y muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder”. La entidad ya ha transmitido que bajo ningún concepto será traspasado al Barcelona. El futuro del campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 sigue en duda, a falta de cinco días para el cierre del mercado.