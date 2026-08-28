Julián Álvarez preocupa: revelan lo que sufre el argentino y su estado

La situación de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid no parece mejorar y este viernes se ausentó de un nuevo entrenamiento con el club previo al juego de la Liga Española.
El jugador argentino no la ha pasado nada bien. El pasado fin de semana retornó al Metropolitano y fue recibido con una enorme pitada por parte de los aficionados del cuadro colchonero.
Julián disputó unos minutos en el segundo tiempo ante Villarreal, sin embargo, aún mantiene su deseo de salir del club.
Y durante esta semana, el argentino se ausentó en los últimos tres días de los entrenamientos, generando especulaciones sobre su estado.
Según reveló el club este viernes, el motivo de la ausencia es por causa de una “indisposición”, con lo que será baja este sábado ante el Sevilla.
Un día antes, Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco, expresó que el atacante está “realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo”.
“Y lo lamento mucho, porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él, es una gran persona, un gran profesional y un gran futbolista, completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil, a nivel personal y profesional”, expresó en declaraciones a Movistar desde Mónaco.
Ahora, con una nueva ausencia en los entrenamientos con el Atlético de Madrid, se ha revelado la situación que atraviesa.
El periodista Juan Jesús reveló que Julián tendría un diagnóstico depresivo: "Apenas come y ha perdido varios kilos. Los tests confirman su estado y Gil Marín lo camufla todo para encasquetárselo al Arsenal. Esto ha desatado un choque interno: representantes de Apollo están indignados y se han encarado con Gil Marín, exigiendo priorizar la salud del jugador".
La situación generó preocupación entre sus seguidores y más adelante surgió nueva información.
Según Pedro Morata, periodista de la Cadena COPE, el jugador retornó al entrenamiento, pero lo hizo en solitario.
Y afirmó: "El jugador no ha aportado (hasta el momento) ningún certificado médico en el que un equipo médico diagnostique una depresión". Por lo que, de momento se espera el informe oficial sobre el motivo de la ausencia del argentino en tres entrenamientos.
Julián será una de las ausencias del Atlético de Madrid en su compromiso de este sábado ante el Sevilla y así lo confirmó Simeone.
“Desde el momento que vuelva a entrenar Julián con nosotros, le daremos todo lo que le dimos siempre para que se sienta importante, como lo es para nuestro equipo, y no hay mucho más", dijo en conferencia de prensa.
“En la vida se puede revertir todo mientras tengas salud”, valoró el técnico, que resumió la situación: “De parte del club fue muy contundente y muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder”. La entidad ya ha transmitido que bajo ningún concepto será traspasado al Barcelona. El futuro del campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 sigue en duda, a falta de cinco días para el cierre del mercado.