  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sociales

Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn

Una verdadera fiesta vivieron los 34 seniors de la promoción 2027 de Happy New Dawn Bilingual School and Institute durante su regreso a clases.

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 07:24 -
  • Daniela Ramos
Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn
1 de 15
Leer el artículo

¡Juventud, divino tesoro! En una alegre mañana marcada por la música, color y la emoción por un nuevo ciclo escolar, los Seniors 2027 de la Happy New Dawn Bilingual School and Institute celebraron su "senior entrance".

Fotos: Moisés Valenzuela
Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn
2 de 15
Leer el artículo

Los jovencitos posaron para las fotografías del recuerdo junto a sus seres queridos. Como parte del emotivo momento, sus padres llevaron algunos cuadros con imágenes de los seniors cuando eran pequeñitos.

 Fotos: Moisés Valenzuela
Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn
3 de 15
Leer el artículo

Los jóvenes arribaron a la escuela en vehículos decorados especialmente para la ocasión.

 Fotos: Moisés Valenzuela
Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn
4 de 15
Leer el artículo

Fue una mañana alegre, cargada de muchos sueños por parte de los jóvenes quienes se graduarán en 2027.

 Fotos: Moisés Valenzuela
Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn
5 de 15
Leer el artículo

Sonia Martínez, Carlos Díaz, Jeancarlo e Ivanna Recarte.

 Fotos: Moisés Valenzuela
Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn
6 de 15
Leer el artículo

Daniel Aguilar junto a sus padres y hermano.

 Fotos: Moisés Valenzuela
Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn
7 de 15
Leer el artículo

Familia Estrada Álvarez.

 Fotos: Moisés Valenzuela
Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn
8 de 15
Leer el artículo

Familia Recarte

 Fotos: Moisés Valenzuela
Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn
9 de 15
Leer el artículo

Familia Durón Lara.

 Fotos: Moisés Valenzuela
Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn
10 de 15
Leer el artículo

Nicole Montoya y Emma Moreno.

Fotos: Moisés Valenzuela
Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn
11 de 15
Leer el artículo

Ximena Paz, César Gaido y Nathalia Lainez.

 Fotos: Moisés Valenzuela
Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn
12 de 15
Leer el artículo

Alexandra Castillo y sus padres

 Fotos: Moisés Valenzuela
Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn
13 de 15
Leer el artículo

Los hermanos Caballero junto a Giovanna Juárez.

 Fotos: Moisés Valenzuela
Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn
14 de 15
Leer el artículo
Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn
15 de 15
Leer el artículo
Cargar más fotos