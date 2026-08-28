Así fue la alegre bienvenida de los Seniors 2027 de Happy New Dawn

¡Juventud, divino tesoro! En una alegre mañana marcada por la música, color y la emoción por un nuevo ciclo escolar, los Seniors 2027 de la Happy New Dawn Bilingual School and Institute celebraron su "senior entrance".
Los jovencitos posaron para las fotografías del recuerdo junto a sus seres queridos. Como parte del emotivo momento, sus padres llevaron algunos cuadros con imágenes de los seniors cuando eran pequeñitos.
Los jóvenes arribaron a la escuela en vehículos decorados especialmente para la ocasión.
Fue una mañana alegre, cargada de muchos sueños por parte de los jóvenes quienes se graduarán en 2027.
Sonia Martínez, Carlos Díaz, Jeancarlo e Ivanna Recarte.
Daniel Aguilar junto a sus padres y hermano.
Familia Estrada Álvarez.
Familia Recarte
Familia Durón Lara.
Nicole Montoya y Emma Moreno.
Ximena Paz, César Gaido y Nathalia Lainez.
Alexandra Castillo y sus padres
Los hermanos Caballero junto a Giovanna Juárez.