¡Música, baile y diversión! Esta es la agenda para el fin de semana en San Pedro Sula

¡Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe! Esa es la típica frase que decimos siempre que llega este día para desconectarnos del trabajo, de la rutina y disfrutar de actividades que nos permitan relajarnos, y por qué no, también aprender algo nuevo. Desde conciertos tributos a grandes bandas como The Beatles, hasta eventos para bailar y gozar al ritmo de la bachata y salsa. O también proyectos educativos como el que lidera el joven hondureño Fredys Chávez. Así que no hay excusa para quedarse en casa. ¡A disfrutar!
EXPOSICIÓN DE ÓRGANOS Y HUESOS. Origen, la exposición del hondureño Fredys Chávez, estará por último día en San Pedro Sula este domingo 30 de agosto. A través de sus redes sociales, el joven animó al público a asistir desde las 10:00 am a 8: 00 pm
FUN PARK LLEGA A EXPOCENTRO. Serán dos días llenos de diversión. La cita es en Expocentro este 29 y 30 de agosto. Los más pequeños del hogar podrán disfrutar de varios juegos inflables y también golosinas todo el fin de semana, desde las 11 am hasta las 9 pm.
VIERNES LAS CHICAS ROLANDS EN CARNES DEL RANCHO. Viernes de Chicas Rolands en Carnes Del Rancho. La Zona Viva de SPS se llena de ritmo con “Las Consentidas”. Disfrute de un gran show junto a un delicioso menú. Entrada: L.200. Para más información escribe al 9447-1422.
TRIBUTO A THE BEATLES POR LA REVOLUCIÓN. Este viernes 28 de agosto no te puedes perder el show del grupo La Revolución. Los artistas hondureños realizarán un tributo a The Beatles en el Restaurante y Cervecería Perla Negra, a partir de las 9: 00 pm. Para reservas llama o escribe al número: 9514-5989.
NOCHE DE SALSA Y BACHATA EN CASA NOSTRA. Este viernes 28 de agosto es el NOSTRA NOCHE, un nuevo Social de salsa y bachata creado junto a Casa Nostra y Motus Dance Studio. El evento inicia a partir de las 8:00 pm y la entrada tiene un costo de L100. ¡A bailar se ha dicho!
SUBE A CANTAR CON KAREN ALCÁNTARA EN AL PUNTO RESTAURANTE. Este viernes 28 de agosto, la cantante sampedrana tendrá una paerticipación especial el Al Punto Restaurante. Podrás subir y cantar tus temas favoritos junto a ella. Luego, el público elegirá su presentación favorita y el ganador se lleva una caja de Michelob Ultra. Reservá tu mesa al 9656-7831.
GRAVEDAD CERO EN LA TABERNA. Este viernes 28 de agosto puedes cantar esas baladas que nunca pasan de moda. Tributo por Gravedad Cero • Roberto Caicedo, y Wilpezz como invitado especial. Stop hn abre el show en punto de las 9:00 PM. Escribe al 9966-2644 y elige tu mesa exacta.