¡Música, baile y diversión! Esta es la agenda para el fin de semana en San Pedro Sula

¡Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe! Esa es la típica frase que decimos siempre que llega este día para desconectarnos del trabajo, de la rutina y disfrutar de actividades que nos permitan relajarnos, y por qué no, también aprender algo nuevo. Desde conciertos tributos a grandes bandas como The Beatles, hasta eventos para bailar y gozar al ritmo de la bachata y salsa. O también proyectos educativos como el que lidera el joven hondureño Fredys Chávez. Así que no hay excusa para quedarse en casa. ¡A disfrutar!