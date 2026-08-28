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La impactante suma de dinero que ganaría Emma Coronel en redes sociales

La esposa de “El Chapo” Guzmán sigue siendo tema de conversación tras su nueva faceta como creadora de contenido

La impactante suma de dinero que ganaría Emma Coronel en redes sociales
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La modelo estadounidense de origen mexicano Emma Coronel Aispuro, de 37 años de edad, se mantiene como tendencia en redes sociales por el boom que vive debido a su faceta como generadora de contenido.

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Sin embargo, desató una polémica por lo que cobra para que la gente se suscriba y reciba contenido exclusivo.
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Y es que Coronel pasó de ser modelo a ser influencer; acaparó las miradas al debutar como tiktoker y ahora como streamer porque incluso habla de temas personales, como su matrimonio con el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
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Aunque Emma Coronel se muestra interactuando con sus seguidores y otros generadores de contenido como el hondureño Davis Flow, un tema que causa revuelo son las ganancias que percibe.
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La exreina de belleza cobra 52 dólares –lo que equivale a 886.33 pesos mexicanos por la suscripción mensual en TikTok, se indica en el sitio Latinus.
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A esto se suma que –con base en la información presentada– Emma Coronel tiene 28 suscriptores, de modo que sólo por esta red social mensualmente tiene un ingreso constante de 24,817.24 pesos.
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La polémica entorno a las ganancias de la esposa de “El Chapo” Guzmán por su trabajo en redes sociales escala porque durante las transmisiones en vivo que realiza continuamente recibe regalos y donaciones.
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Emma Coronel Aispuro es una exreina de belleza estadounidense de origen mexicano, nacida el 2 de julio de 1989 en California. Creció en una zona rural de Durango y alcanzó notoriedad internacional por su matrimonio con Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los antiguos líderes del Cártel de Sinaloa. La pareja tuvo dos hijas gemelas.
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Su nombre también quedó ligado al proceso judicial contra “El Chapo” y a las investigaciones sobre las actividades del Cártel de Sinaloa. En 2021, Coronel se declaró culpable en Estados Unidos de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, por lo que fue sentenciada a tres años de prisión. Recuperó su libertad en septiembre de 2023, tras cumplir alrededor de dos años y medio de su condena.
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Tras salir de prisión, Emma Coronel ha buscado mantener una presencia pública más enfocada en las redes sociales, la moda y proyectos personales. Sus apariciones y publicaciones han vuelto a despertar interés y críticas, especialmente por su pasado junto a “El Chapo”. Actualmente continúa siendo una figura mediática que genera gran atención cada vez que comparte aspectos de su vida o aparece públicamente.
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