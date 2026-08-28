La impactante suma de dinero que ganaría Emma Coronel en redes sociales

Su nombre también quedó ligado al proceso judicial contra “El Chapo” y a las investigaciones sobre las actividades del Cártel de Sinaloa. En 2021, Coronel se declaró culpable en Estados Unidos de cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, por lo que fue sentenciada a tres años de prisión. Recuperó su libertad en septiembre de 2023, tras cumplir alrededor de dos años y medio de su condena.