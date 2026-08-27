Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes 28 de agosto

En otros sectores del departamento también se programaron interrupciones durante el mismo horario. Entre las zonas se encuentran el casco urbano de Las Vegas, El Mochito, El Ponciano, El Palmar, Buena Vista, El Aguaje, El Carreto, Góngora, El Águila, La Ruda, El Encinal y Los Aguajes. En San Pedro Zacapa, la programación contempla Mojarras, Agalteca, El Campesinado, La Boquita, Azacualpa, Canculunco, San Antonio de Chuchuitepeque, El Ocote, Agua Zarca, Plan de Encima, El Tablón, El Barrial, Agua Caliente, Crucitas, Honda y la Generadora Zacapa. En Concepción Sur se incluyen Nueva Esperanza, Los Nuevos Achotes, El Playón, La Isla, Pinabete, La Vueltosa, Peña Blanca, El Timbo, La Laguna, Los Troches, El Aguaje, Las Crucitas, Ojo de Agüita y Los Rodríguez. También se contempla el municipio de San Antonio de Ojuera, con sectores como Chichuitepeque, La Sabana, El Zapotal, Plan de los Hoyos, barrio Los Dolores, La Chapa, Las Delicias, El Hatillo, El Pilón, El Molo, El Chaparrón, El Diviso, Santa Fe, El Gavilán, La Estancia, San Antonio, San Ramón, Aguacatal, Piedras de Agua, La Vega, La Placa, Copinil, Regadillo, Pueblo Nuevo, Los Cedros, Villanueva, San Isidro, Nueva Esperanza, San Vicente, Los Mayorga, Pimienta, Santa Ana, La Palca, La Vereda, La Chorrera, Bordo Villanueva, El Barrial, Los Laureles, Tejeras y Nueva Esperanza. En Ceguaca, el corte abarcará casco urbano de Ceguaca, San Juan, La Libertad, El Edén, Santa Ana, Agua Blanquita, Cuchilla, Los Obrajes, Jololo, Teoxinte, Santa Rita, El Plan, El Jengibral, Buenos Aires, El Aguaje, San Fernando, El Tanque y San Juan.