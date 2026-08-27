Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes 28 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este viernes 28 de agosto del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Entre los sectores de Santa Bárbara que tendrán interrupciones durante este horario se encuentran colonia Vida Nueva, colonia Santa Elena, Villas Campestre, colonia Montelimar, Naco, La Acequia, San José de Majada, San Antonio de Majada, Montegrande, Agua Sucia, La Laguna Quimistán, Camalote, Tejeras, San Marcos, El Higuito, Ocotal Tupido, Correderos, San Juan del Sitio, San José del Cacao, El Ciruelo, La Flecha, Pinalejo, La Ceibita, Petoa, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo y Santa Cruz Minas. También figuran LEAR, Green Valley, Ingenio Chumbagua, Envasa 2 y la Generadora Los Laureles (Cuyagual).
Otros sectores de Santa Bárbara: de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. Río Seco, San Luis Planes, Lomas del Águila, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa y El Sauce. En Gualala, el corte abarcará Quebrada Arriba, Gualjoquito y Santa Rosita, mientras que en Ilama se incluyen La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, El Capulín, El Zarzal, Generadora Cececapá, El Bálsamo y el Centro Penitenciario El Pozo. En San José de Colinas se verán afectados Loma Larga y La Isla, además de sectores como Chinquilla, San Miguel de Las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado y El Zapotal. La programación también incluye Peña Blanca, Santa Cruz Cuchilla, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, Victoria, El Encanto, Undiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, Colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote, Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, El Gicaral, San José de Colón, Nueva Esperanza, Montevista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal y Cantiles.
En otros sectores del departamento también se programaron interrupciones durante el mismo horario. Entre las zonas se encuentran el casco urbano de Las Vegas, El Mochito, El Ponciano, El Palmar, Buena Vista, El Aguaje, El Carreto, Góngora, El Águila, La Ruda, El Encinal y Los Aguajes. En San Pedro Zacapa, la programación contempla Mojarras, Agalteca, El Campesinado, La Boquita, Azacualpa, Canculunco, San Antonio de Chuchuitepeque, El Ocote, Agua Zarca, Plan de Encima, El Tablón, El Barrial, Agua Caliente, Crucitas, Honda y la Generadora Zacapa. En Concepción Sur se incluyen Nueva Esperanza, Los Nuevos Achotes, El Playón, La Isla, Pinabete, La Vueltosa, Peña Blanca, El Timbo, La Laguna, Los Troches, El Aguaje, Las Crucitas, Ojo de Agüita y Los Rodríguez. También se contempla el municipio de San Antonio de Ojuera, con sectores como Chichuitepeque, La Sabana, El Zapotal, Plan de los Hoyos, barrio Los Dolores, La Chapa, Las Delicias, El Hatillo, El Pilón, El Molo, El Chaparrón, El Diviso, Santa Fe, El Gavilán, La Estancia, San Antonio, San Ramón, Aguacatal, Piedras de Agua, La Vega, La Placa, Copinil, Regadillo, Pueblo Nuevo, Los Cedros, Villanueva, San Isidro, Nueva Esperanza, San Vicente, Los Mayorga, Pimienta, Santa Ana, La Palca, La Vereda, La Chorrera, Bordo Villanueva, El Barrial, Los Laureles, Tejeras y Nueva Esperanza. En Ceguaca, el corte abarcará casco urbano de Ceguaca, San Juan, La Libertad, El Edén, Santa Ana, Agua Blanquita, Cuchilla, Los Obrajes, Jololo, Teoxinte, Santa Rita, El Plan, El Jengibral, Buenos Aires, El Aguaje, San Fernando, El Tanque y San Juan.
En Cofradía se contempla un corte exclusivo para Generadores Solares S.A. de C.V. (Gesolsa), en el sector de El Pollito, durante el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
También se programaron interrupciones en colonia KM 71, colonia Nuevo Chamelecón, colonia Lempira 1, 2 y 3, colonia La Fortaleza, Casa Quemada, colonia 24 de Abril II, colonia San Jorge, colonia Brisas del Valle I y II, colonia 10 de Enero, colonia Gracias a Dios, Cofradía, Rancho Manacal, Zoli Cofradía, Envasa 1, Brisas de Occidente 3, colonia Miguel Paz Barahona, colonia Lisandro Paz, colonia San Jerónimo, colonia Rivera Fajardo y colonia San Bartolo.
San Francisco de Yojoa: de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. En San Luis, se incluyen Yamala, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas y Piedras Azules. En Chinda, figuran San Rafael, Las Breas, Platanales y Cablotal. Mientras tanto, en Trinidad se verán afectados El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, Montecristo, Buenavista, La Leona, Aguacatales y El Rosario. En Concepción del Norte, el listado incluye Concordia, La Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Las Tintas de Ulúa y Camalotales. En Petoa, las zonas programadas son Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Zarca y Honduritas.
San Pedro Sula: cortes de 8:45 a.m. a 2:45 p.m. la interrupción programada durante este horario incluye el plantel y bodegas de Tigo, residencial Palencia, residencial Santa Clara, residencial Villa Alameda, residencial Villa Alcalá, residencial Angelino, residencial Villa Franca, residencial Villa Granada, residencial Villa Sevilla, residencial Villa Valencia, residencial Salamanca y residencial Paseo La Fuente. También figuran aldea El Carmen, colonia Reina del Carmen, colonia Las Colinas del Carmen, colonia San Martín, El Ocotillo, colonia Episcopal, colonia Cosmul, colonia 14 de Febrero, colonia Santa Cruz, colonia Ramos, colonia Magnolia, colonia El Porvenir, Pozos de Sunseri, Centro de Rehabilitación El Carmen y Aldeas SOS.
Más sectores de San Pedro Sula: de 8:45 a.m. a 11:45 a.m. en colonia Bográn, Fundación Ruth Paz, Hogar Don de Jesús, colonia Las Anonas, colonia Miravalle, colonia Montserrat, Hogar de Niños Emanuel, plantel de Standard Fruit de Honduras, Mercado Las Brisas, Grupo Inpono, colonia Las Brisas, La Esperanza, Brisas INVA, Brisas #3, colonia El Higueral, barrio Guadalupe Este, colonia Villa Florencia, barrio San Cristóbal, barrio Barandillas, colonia Honduras, barrio La Granja, colonia Smith, colonia Modelo y barrio Las Flores (sureste).
Finalmente, otro grupo de sectores residenciales de San Pedro Sula tendrá interrupciones durante este horario la programación incluye residencial Mayorca, residencial Villas Paraíso, residencial Villas Paraíso etapa II y residencial Quintas El Paraíso.