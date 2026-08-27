Eclipse lunar y cielos amenazantes: esto se espera que pase en Honduras

La Luna será protagonista del cielo hondureño la noche de este jueves 27 de agosto, cuando se registre un eclipse parcial lunar que podrá ser observado en gran parte del continente americano; sin embargo, la visibilidad del mismo podría verse afectado, anunció el Comité Permanente de Contingencias (Copeco).
Expertos de Copeco detallaron que, el eclipse lunar tendrá una duración de aproximadamente 3 horas y 18 minutos y comenzará en Honduras a las 8:33 de la noche, cuando la Luna ingrese en la umbra, es decir, la parte más oscura de la sombra proyectada por la Tierra.
A medida que avance el eclipse, la superficie lunar adquirirá una tonalidad rojiza, un efecto que se produce por la forma en que la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y alcanza indirectamente la Luna.
El punto máximo del fenómeno está previsto para las 10:12 de la noche. En ese momento, aproximadamente 93% del disco lunar estará cubierto por la sombra de la Tierra, por lo que será la fase más notoria del eclipse.
Después del máximo, la Luna comenzará a salir progresivamente de la sombra terrestre hasta que el fenómeno concluya a las 11:52 pm.
Aunque el eclipse podrá observarse desde Honduras, las condiciones meteorológicas serán determinantes para quienes quieran apreciarlo.
El Comité Permanente de Contingencias (Copeco), mediante el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), prevé cielo nublado y probabilidad de precipitaciones débiles en sectores de las regiones noroccidental y norte del país durante las horas del evento.
La presencia de nubosidad y lluvias en esas zonas podría limitar la visibilidad de la Luna y dificultar la observación de las diferentes fases del eclipse.
Para el resto del territorio hondureño se esperan condiciones generalmente secas y con cielo poco nublado, por lo que las posibilidades de observar el fenómeno dependerán principalmente de la presencia de nubes en cada localidad.
El eclipse lunar se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, de manera que la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite natural.
Este tipo de fenómeno no ocurre todos los meses debido a que la órbita de la Luna está inclinada respecto al plano de la órbita terrestre. Para que se produzca un eclipse debe existir una alineación cercana a los puntos conocidos como nodos orbitales.
A diferencia de otros fenómenos astronómicos que requieren instrumentos especiales, este eclipse parcial podrá observarse a simple vista, sin necesidad de utilizar telescopios o equipos especializados.