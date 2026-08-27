Arrestan a Johnny Guzmán, acusado de matar a su madre y huir con una maleta

Un hombre de 33 años fue arrestado y enfrenta cargos por la muerte de su madre, una mujer de 57 años, ocurrida en un apartamento del sector de Concourse Village, en El Bronx.
El sospechoso fue identificado como Bob Johnny Guzmán Soto, mientras que la víctima fue identificada como Josefa Soto De Carmen, de 57 años, quien compartía el apartamento con su hijo.
El caso fue descubierto el viernes 21 de agosto, cuando agentes de la Policía de Nueva York (NYPD) acudieron a la vivienda ubicada en las inmediaciones de la avenida Grand Concourse tras recibir una llamada de alerta.
Al ingresar al apartamento, los agentes encontraron a Soto De Carmen inconsciente sobre un sillón y con lesiones en la cabeza y el torso. Los servicios de emergencia confirmaron posteriormente su muerte en el lugar.
Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron una investigación para establecer las circunstancias de la muerte y localizar a Guzmán Soto, quien presuntamente había abandonado el edificio.
Como parte de las diligencias, las cámaras de seguridad captaron al sospechoso mientras se desplazaba por el vestíbulo de un inmueble llevando una maleta. Las imágenes fueron difundidas por la NYPD para solicitar información a la ciudadanía.
La búsqueda se extendió durante varios días hasta el martes 25 de agosto, cuando un transeúnte reconoció a Guzmán Soto en la vía pública, cerca de West 170th Street, y comunicó su ubicación a las autoridades.
Posteriormente, agentes policiales acudieron al lugar y procedieron con el arresto del hombre, quien fue puesto bajo custodia para continuar con el proceso correspondiente.
Según los registros del caso, Guzmán Soto no tenía antecedentes penales previos. Sin embargo, tras su arresto enfrenta cargos por homicidio, homicidio involuntario y posesión criminal de un arma.
La investigación permanece abierta y las autoridades continuarán recopilando evidencia para esclarecer las circunstancias de la muerte de Josefa Soto De Carmen. Será el proceso judicial el que determine la responsabilidad penal del acusado.