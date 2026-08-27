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Emma Coronel impacta al revelar su historia de amor con "El Chapo" Guzmán

El esposa de "El Chapo" Guzmán habló como nunca sobre su historia de amor

Emma Coronel impacta al revelar su historia de amor con El Chapo Guzmán
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Emma Coronel habló de la relación que sostuvo con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, recordando el momento exacto en que se conocieron cuando ella tenía solo 17 años.
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La ahora ‘influencer’ les platicó esa historia a los creadores de contenido ‘Lonche de Huevito’ y ‘Willito’ durante un ‘live’ de Kick.
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Emma Coronel relató que su primer encuentro con ‘El Chapo’ Guzmán ocurrió durante una fiesta en el rancho La Angostura, en la sierra de Canelas, Durango.
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“Él estaba bailando con otra chica y yo con otro chico. Se paró la canción y yo me andaba riendo porque estaba bailando con un amigo que es gay y ya sabes la cura que trae uno con ellos”, contó.
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“Y nos paramos y al mismo tiempo quedamos de frente. Él piensa que yo le sonreí a él y yo nunca lo saqué de su duda”, agregó.
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Después de eso, él tomó la iniciativa de acercársele: “Me fui a sentar yo y al ratito fue para invitarme a bailar”.

“Bien respetuoso”, aseveró. “Me dijo: ‘¿Puedo bailar contigo?’. O sea, que si le hacía el favor de bailar con él, pero bien ‘nice’”.
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Un año después de ese instante, Emma Coronel y ‘El Chapo’ Guzmán, de 50 años, se convirtieron en marido y mujer.
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“Me casé en mi cumpleaños [...] cuando cumplí 18”, expuso, lo que significa que la unión ocurrió el 2 de julio del 2007.
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La pareja procreó a dos hijas, Emali Guadalupe y María Joaquina, a quienes ella considera el “mayor regalo” que el narcotraficante le haya dado.
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Actualmente, el exlíder del Cartel de Sinaloa se encuentra en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en Florence, Colorado. Él cumple una sentencia de prisión vitalicia.
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