¿Una señal del fin? Eclipse lunar revive historias de terremotos y catástrofes

La noche de este jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, Honduras observará un eclipse lunar parcial de gran magnitud. Cerca del 93% del diámetro de la Luna quedará cubierto por la sombra terrestre, lo que hará que el fenómeno tenga una apariencia cercana a la de un eclipse total y que el satélite adquiera tonalidades rojizas.