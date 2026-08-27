Samira terminó con Fredy y tres meses después habría sido apuñalada: revelan supuesta obsesión

La joven Samira Yolibeth Galdámez Roque, de 21 años, murió después de permanecer diez días hospitalizada a causa de las graves heridas que, según las autoridades, le habría provocado su expareja, Fredy Borjas, en Nueva Arcadia, Copán.
La investigación policial apunta a que el crimen estaría relacionado con el fin de la relación sentimental entre ambos. De acuerdo con los primeros informes, Samira había decidido separarse de Fredy hacía poco más de tres meses.
La comisaria de la Policía Nacional, Belkys Valladares, señaló que el sospechoso no habría aceptado la ruptura y describió su comportamiento como una posible obsesión hacia la joven.
“Este sujeto, según menciona, la joven ya había finalizado esa relación con él. Se podría decir que era una persona obsesionada con esta joven; no quería que ella lo dejara y es en ese sentido que él decide quitarle la vida”, afirmó Valladares.
Las autoridades manejan que el día del ataque Fredy Borjas habría contactado a Samira y la habría llevado mediante engaños hasta una habitación ubicada en una colonia de La Entrada, Copán.
El subcomisario Suazo explicó que, una vez en el lugar, el sospechoso habría iniciado una agresión contra la joven: “Se maneja que fue llevada a su habitación a una colonia de La Entrada (Copán) y la llevó engañada”.
Según la versión policial, Fredy habría golpeado severamente a Samira y posteriormente la habría atacado con un arma blanca. Las lesiones provocadas durante la agresión fueron de tal gravedad que la joven tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.
Tras la agresión, una persona habría ingresado al lugar y encontrado a Samira tendida en el suelo. De acuerdo con las autoridades, esta persona cuestionó al sospechoso sobre lo ocurrido, pero este habría escapado y dejado a la joven gravemente herida.
Samira fue trasladada al Hospital de Occidente, donde permaneció internada durante 10 días. Según la información preliminar, la joven habría permanecido en estado de coma debido a la gravedad de las lesiones.
El fallecimiento de Samira fue reportado el martes 25 de agosto, poniendo fin a los días de hospitalización y dejando bajo investigación las circunstancias en las que ocurrió la agresión que terminó con su vida.
Fredy Borjas fue posteriormente capturado en San Pedro Sula. Las autoridades informaron que le encontraron pertenencias personales de Samira y fotografías impresas de la joven, elementos que forman parte de las diligencias relacionadas con el caso.
La Policía continúa con las investigaciones para establecer con precisión la secuencia de hechos y determinar la responsabilidad del sospechoso. El caso permanece bajo el proceso correspondiente de las autoridades hondureñas.