Una Biblia con un balazo: el detalle en la muerte del pastor Malcon Hernández

El hallazgo de una Biblia con una bala incrustada ha causado consternación tras el asesinato del pastor Malcon Oduber Hernández, de 46 años, quien fue encontrado muerto junto a otra persona en una construcción de Catacamas, Olancho.
Hernández, pastor de la Iglesia Evangélica La Puerta al Cielo y exjugador de clubes hondureños, fue localizado sin vida este jueves 27 de agosto en el interior de una vivienda en construcción. Junto a él se encontraba Osman Antonio Cruz, quien también murió en el hecho.
De acuerdo con los primeros informes, ambos habían recibido una llamada para realizar mediciones relacionadas con un trabajo de construcción y balconería. Después de salir para atender el encargo, sus familiares perdieron comunicación con ellos.
La hija del pastor había reportado su desaparición durante la madrugada de este jueves, luego de señalar que no tenían noticias de él desde aproximadamente las 4:00 de la tarde del miércoles.
En la escena también fueron encontradas dos motocicletas, que presuntamente pertenecían a Hernández y Cruz y que habrían utilizado para desplazarse hasta el lugar donde finalmente fueron encontrados.
Uno de los elementos que más ha llamado la atención de familiares y allegados fue el hallazgo de la Biblia que pertenecía al pastor, en cuyo interior quedó incrustada una bala. La imagen del libro marcado por el impacto ha generado numerosas reacciones entre personas cercanas al religioso y miembros de la comunidad cristiana.
Las circunstancias en las que se produjo el ataque aún no han sido esclarecidas. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar qué ocurrió, establecer el móvil del doble homicidio e identificar a los responsables.
Hernández también era conocido por su pasado en el fútbol hondureño. Durante su trayectoria deportiva formó parte de clubes como Atlético Olanchano, Universidad y Olimpia, este último en la categoría de reservas.
El caso adquiere especial relevancia debido a que el pasado 30 de junio, Hernández había publicado en su cuenta de Facebook un mensaje en el que aseguró estar siendo víctima de "persecución, amenazas y acecho". En esa publicación también expuso un conflicto relacionado con el uso y manejo de un templo religioso en Catacamas. El pastor afirmó entonces que había sido uno de los principales aportadores para la construcción de un templo ubicado en la colonia Cruz Roja y cuestionó a otros líderes religiosos, a quienes calificó de "corruptos" y señaló de estar interesados únicamente en el dinero y las estructuras.