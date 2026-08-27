Una Biblia con un balazo: el detalle en la muerte del pastor Malcon Hernández

El caso adquiere especial relevancia debido a que el pasado 30 de junio, Hernández había publicado en su cuenta de Facebook un mensaje en el que aseguró estar siendo víctima de "persecución, amenazas y acecho". En esa publicación también expuso un conflicto relacionado con el uso y manejo de un templo religioso en Catacamas. El pastor afirmó entonces que había sido uno de los principales aportadores para la construcción de un templo ubicado en la colonia Cruz Roja y cuestionó a otros líderes religiosos, a quienes calificó de "corruptos" y señaló de estar interesados únicamente en el dinero y las estructuras.