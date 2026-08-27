Grupo selecto: Los jugadores hondureños que han disputado la Champions League

“La élite catracha: los hondureños que jugaron la Champions en la historia, se suma recién el voante Kervin Arriaga con el AEK de Atenas.
ENRIQUE "CONEJA" CARDONA: El hombre que abrió el camino lo hizo a lo grande. José Enrique “La Coneja” Cardona fue el primer futbolista hondureño que disputó la Copa de Europa, nombre que recibió la actual Champions League hasta 1992.
El histórico delantero debutó el 28 de septiembre de 1966 con el Atlético de Madrid frente al Malmö FF de Suecia y no necesitó demasiado tiempo para dejar su huella: Cardona marcó a los 41 minutos el primer gol del triunfo 0-2 del conjunto español. El segundo tanto fue obra de Luis Aragonés.
DAVID SUAZO: Tuvieron que pasar más de cuatro décadas para volver a ver a un hondureño en la máxima competición europea.David Suazo llegó al Inter de Milán en 2007 después de convertirse en una de las grandes figuras del fútbol italiano con el Cagliari.
El Inter de José Mourinho terminó derrotando 2-0 al Bayern Múnich en la final disputada en el Santiago Bernabéu. Suazo recibió posteriormente su medalla como integrante del Inter campeón de Europa 2009-10, convirtiéndose en el primer futbolista hondureño vinculado como jugador a un equipo campeón de la Champions.
LUIS RAMOS: (Temporada principal: 2009-10) Una de las historias menos recordadas, pero más especiales. El mediocampista sampedrano Luis Ramos alcanzó la fase de grupos de la Champions League 2009-10 con el Debreceni de Hungría. El club húngaro quedó ubicado en un grupo durísimo junto al Liverpool, Olympique de Lyon y Fiorentina.
El Debreceni perdió sus seis encuentros y terminó último del grupo, pero aquella campaña colocó a Ramos en un reducido grupo de futbolistas hondureños que han disputado la fase principal de la Champions. Años después volvió a participar con Debreceni en rondas clasificatorias de la competición.
VÍCTOR "MUMA" BERNÁRDEZ: (Temporada: 2010-11) Víctor Bernárdez también dejó su nombre registrado en la competición europea, aunque no consiguió alcanzar la fase de grupos. El defensor hondureño fue titular y disputó los 90 minutos en el triunfo 3-0 del Anderlecht sobre The New Saints de Gales en agosto de 2010, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria.
Anderlecht quedó posteriormente eliminado ante el Partizan de Belgrado en la última ronda previa, después de una dramática definición por penales. “Muma” no disputó la fase principal, pero sí tuvo participación oficial en la Champions League.
WILSON PALACIOS: (Temporada: 2010-11) Wilson Palacios vivió una de las campañas más recordadas de un hondureño en Champions. El mediocampista formaba parte de un Tottenham que disputó en 2010-11 su primera Champions League de la era moderna.
EMILI IZAGUIRRE: (Temporadas en fase principal: 2012-13, 2013-14 y 2016-17) Ningún hondureño tiene una relación estadística tan extensa con la Champions como Emilio Izaguirre. UEFA registra a Emilio como el futbolista hondureño con más apariciones en la competición, con 48 partidos, cifra que incluye sus numerosas participaciones en rondas clasificatorias con Celtic.
Uno de sus grandes rivales fue el Barcelona de Lionel Messi. Su extensa trayectoria europea lo convirtió en uno de los futbolistas hondureños con mayor experiencia internacional a nivel de clubes.
ANDY NAJAR: (Temporadas: 2013-14, 2014-15 y 2017-18) Andy Najar debutó en Champions el 10 de diciembre de 2013. Lo hizo como titular ante Olympiacos en Grecia y disputó los 90 minutos. Pero su mejor momento llegó en la temporada siguiente. Durante la Champions 2014-15, Najar se consolidó como titular del Anderlecht y disputó cinco encuentros completos.
Además consiguió algo reservado para muy pocos hondureños: marcar un gol en la Champions League. Najar anotó frente al Arsenal de Inglaterra y se convirtió, después de José Enrique Cardona, en el segundo futbolista hondureño en marcar en la máxima competición europea.
LUIS PALMA: (Temporadas: 2023-24 y 2024-25) Pasaron varios años hasta que Honduras volvió a celebrar goles en Champions. Luis Palma debutó en la fase de grupos el 19 de septiembre de 2023, cuando Celtic enfrentó al Feyenoord en Rotterdam. El atacante hondureño terminó disputando cinco partidos en aquella edición y marcó dos goles, convirtiéndose en el hondureño con más anotaciones en la era Champions League.
Su balance con el conjunto escocés fue de siete partidos y dos goles en Champions. Posteriormente, en 2026, volvió a tener participación en rondas clasificatorias de Champions con el Lech Poznan.
Palacios registró ocho apariciones en aquella campaña europea, según los registros del propio Tottenham. Compartió vestuario con futbolistas como Luka Modric, Gareth Bale, Rafael van der Vaart y Peter Crouch.
OSMAN CHÁVEZ: (Temporada: 2011-12) Osman Chávez estuvo a solamente unos minutos de alcanzar la fase de grupos. El defensor hondureño disputó la clasificación de la Champions 2011-12 con el Wisla Cracovia, campeón de Polonia. Participó desde la segunda ronda ante el Skonto de Letonia y posteriormente el equipo eliminó al Litex Lovech de Bulgaria.
El último obstáculo fue el APOEL de Chipre. Wisla ganó 1-0 la ida, pero perdió 3-1 en Nicosia y quedó eliminado con un global de 3-2. Chávez disputó seis encuentros en aquella fase clasificatoria y estuvo muy cerca de convertirse en otro hondureño dentro de la fase de grupos.
KERVIN ARRIAGA: (Temporadas: 2024-25 y 2026-27) Kervin Arriaga es el nombre que vuelve a poner a Honduras en el máximo escenario europeo. El mediocampista ya había disputado rondas clasificatorias de Champions con el Partizan de Belgrado en la temporada 2024-25.
Después de su paso por el Levante de España, Arriaga fichó por el AEK Atenas y consiguió con el conjunto griego el boleto a la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27.