  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe

El futuro de Julián Álvarez vuelve a estar en el centro de la polémica y el Atlético de Madrid ha tomado una postura firme.

Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
1 de 22

El conflicto entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid ha entrado en un punto de máxima tensión. En las últimas horas da un giro inesperado la situación.

 Fotos Instagram y Facebook Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
2 de 22

La situación del delantero argentino se recrudeció este jueves después de que la “Araña” se ausentara por segundo día consecutivo de los entrenamientos.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
3 de 22

El futuro del campeón del mundo parece cada vez más incierto, especialmente después de que desde el Atlético de Madrid se hiciera pública una postura contundente respecto a una posible salida del futbolista argentino.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
4 de 22

Atlético de Madrid está dispuesto a buscar una alternativa y escuchar ofertas si Julián considera que su etapa en el Metropolitano ha llegado a su fin, pero existe una condición que no están dispuestos a negociar.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
5 de 22

Julián Álvarez puede salir del Atlético de Madrid, pero no será vendido al FC Barcelona. Así de tajante fue Miguel Ángel Gil Marín, CEO del conjunto colchonero.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
6 de 22

“Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético. Para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes y Julián lo es. Si él cree que es incompatible estar en el Atlético de Madrid, buscaremos una alternativa, pero nunca será el Barcelona”, señaló el dirigente en declaraciones citadas por el diario Marca.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
7 de 22

La frase de Gil Marín deja claro el panorama. El Atlético quiere retener a su principal figura, pero si la continuidad de Julián se vuelve imposible, el club aceptaría estudiar una transferencia hacia otro equipo.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
8 de 22

La postura del Atlético de Madrid se ha endurecido durante las últimas horas. Según la información que rodea al caso, desde la entidad le habrían dejado claro a Julián Álvarez y a su entorno que existe una posibilidad de salida si el futbolista no desea continuar, pero el destino tendría que ser otro club.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
9 de 22

En otras palabras, el Atlético podría facilitar una transferencia, siempre y cuando el jugador acepte abandonar España y continuar su carrera en una institución distinta al Barcelona.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
10 de 22

Gil Marín no ocultó su enojo y lanzó un contundente mensaje contra el Barcelona, asegurando que el club rojiblanco no negociará con la institución catalana bajo ninguna circunstancia.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
11 de 22

“Nos repugna la falsedad, la falta de ética, de transparencia y de profesionalidad. No podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. Tengo el apoyo de toda la gente que trabaja conmigo, a nivel de accionistas y directores, y la única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. Es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo. El jugador no va a ser transferido al Barcelona con total seguridad”, afirmó.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
12 de 22

De esta manera, el mensaje es claro: si Julián Álvarez quiere salir del Atlético de Madrid, tendrá que encontrar un destino diferente al FC Barcelona.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
13 de 22

En medio del conflicto aparece un tercer protagonista: el Arsenal de Inglaterra. El campeón de la Premier League se ha posicionado como uno de los clubes interesados en aprovechar la situación y, según reveló el periodista Fabrizio Romano, estaría dispuesto a realizar una importante oferta para quedarse con el delantero argentino.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
14 de 22

Sin embargo, el principal obstáculo es la posición de Julián Álvarez. Hasta ahora, el delantero argentino habría mostrado su preferencia por continuar su carrera en el Barcelona y no estaría convencido de la posibilidad de marcharse a Inglaterra.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
15 de 22

La situación llegó a un punto tan delicado que Julián Álvarez habría mantenido una extensa reunión con su familia, su representante Fernando Hidalgo y su equipo de abogados para analizar las diferentes alternativas.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
16 de 22

Según informó SER Deportivos, el encuentro se prolongó durante más de cinco horas y terminó entrada la madrugada, con el futuro del argentino como único tema sobre la mesa.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
17 de 22

En este momento, Julián tendría dos caminos principales. El primero sería aceptar la posibilidad de abandonar el Atlético de Madrid y considerar la oferta del Arsenal. Una opción que hasta ahora el futbolista no parecía dispuesto a aceptar, aunque el escenario podría haber cambiado después de entender que la llegada al Barcelona es cada vez más complicada.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
18 de 22

La segunda alternativa sería permanecer en el Atlético, bajar la tensión generada durante los últimos días y trabajar para recuperar la confianza de una afición que ya dejó clara su postura en el último partido disputado en el Metropolitano.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
19 de 22

“Parece que tan solo hay dos alternativas para encontrar una salida. La primera sería su marcha al Arsenal, algo que hasta ahora parece que Julián sigue sin querer considerar del todo. Pero lo cierto es que en las últimas horas ha habido una reunión de la familia de Julián Álvarez con Hidalgo y con toda su gente, abogados incluidos. De hecho, se ha prolongado hasta la madrugada, más de cinco horas de reunión para decidir qué hacer y si aceptan finalmente irse a Inglaterra, porque ya han entendido que el Barça no parece que sea un destino probable”, explicó la periodista Marta Casas.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
20 de 22

La comunicadora también detalló la otra posibilidad que tiene el delantero: pedir disculpas, continuar en el Atlético y luchar por recuperar la confianza del entorno rojiblanco.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
21 de 22

“El mercado se va agotando y la postura del Atlético de no venderle al Barça se mantiene inflexible. El Arsenal continúa agazapado, esperando acontecimientos, con dinero en caja”, añadió.
Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe
22 de 22

La condición del Atlético es clara, firme y no parece tener vuelta atrás: Julián Álvarez puede salir, pero si abandona el Metropolitano no vestirá la camiseta del Barcelona.
Cargar más fotos