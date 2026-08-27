Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe

El conflicto entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid ha entrado en un punto de máxima tensión. En las últimas horas da un giro inesperado la situación.
La situación del delantero argentino se recrudeció este jueves después de que la “Araña” se ausentara por segundo día consecutivo de los entrenamientos.
El futuro del campeón del mundo parece cada vez más incierto, especialmente después de que desde el Atlético de Madrid se hiciera pública una postura contundente respecto a una posible salida del futbolista argentino.
Atlético de Madrid está dispuesto a buscar una alternativa y escuchar ofertas si Julián considera que su etapa en el Metropolitano ha llegado a su fin, pero existe una condición que no están dispuestos a negociar.
Julián Álvarez puede salir del Atlético de Madrid, pero no será vendido al FC Barcelona. Así de tajante fue Miguel Ángel Gil Marín, CEO del conjunto colchonero.
“Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético. Para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes y Julián lo es. Si él cree que es incompatible estar en el Atlético de Madrid, buscaremos una alternativa, pero nunca será el Barcelona”, señaló el dirigente en declaraciones citadas por el diario Marca.
La frase de Gil Marín deja claro el panorama. El Atlético quiere retener a su principal figura, pero si la continuidad de Julián se vuelve imposible, el club aceptaría estudiar una transferencia hacia otro equipo.
La postura del Atlético de Madrid se ha endurecido durante las últimas horas. Según la información que rodea al caso, desde la entidad le habrían dejado claro a Julián Álvarez y a su entorno que existe una posibilidad de salida si el futbolista no desea continuar, pero el destino tendría que ser otro club.
En otras palabras, el Atlético podría facilitar una transferencia, siempre y cuando el jugador acepte abandonar España y continuar su carrera en una institución distinta al Barcelona.
Gil Marín no ocultó su enojo y lanzó un contundente mensaje contra el Barcelona, asegurando que el club rojiblanco no negociará con la institución catalana bajo ninguna circunstancia.
“Nos repugna la falsedad, la falta de ética, de transparencia y de profesionalidad. No podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. Tengo el apoyo de toda la gente que trabaja conmigo, a nivel de accionistas y directores, y la única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto. Es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo. El jugador no va a ser transferido al Barcelona con total seguridad”, afirmó.
De esta manera, el mensaje es claro: si Julián Álvarez quiere salir del Atlético de Madrid, tendrá que encontrar un destino diferente al FC Barcelona.
En medio del conflicto aparece un tercer protagonista: el Arsenal de Inglaterra. El campeón de la Premier League se ha posicionado como uno de los clubes interesados en aprovechar la situación y, según reveló el periodista Fabrizio Romano, estaría dispuesto a realizar una importante oferta para quedarse con el delantero argentino.
Sin embargo, el principal obstáculo es la posición de Julián Álvarez. Hasta ahora, el delantero argentino habría mostrado su preferencia por continuar su carrera en el Barcelona y no estaría convencido de la posibilidad de marcharse a Inglaterra.
La situación llegó a un punto tan delicado que Julián Álvarez habría mantenido una extensa reunión con su familia, su representante Fernando Hidalgo y su equipo de abogados para analizar las diferentes alternativas.
Según informó SER Deportivos, el encuentro se prolongó durante más de cinco horas y terminó entrada la madrugada, con el futuro del argentino como único tema sobre la mesa.
En este momento, Julián tendría dos caminos principales. El primero sería aceptar la posibilidad de abandonar el Atlético de Madrid y considerar la oferta del Arsenal. Una opción que hasta ahora el futbolista no parecía dispuesto a aceptar, aunque el escenario podría haber cambiado después de entender que la llegada al Barcelona es cada vez más complicada.
La segunda alternativa sería permanecer en el Atlético, bajar la tensión generada durante los últimos días y trabajar para recuperar la confianza de una afición que ya dejó clara su postura en el último partido disputado en el Metropolitano.
“Parece que tan solo hay dos alternativas para encontrar una salida. La primera sería su marcha al Arsenal, algo que hasta ahora parece que Julián sigue sin querer considerar del todo. Pero lo cierto es que en las últimas horas ha habido una reunión de la familia de Julián Álvarez con Hidalgo y con toda su gente, abogados incluidos. De hecho, se ha prolongado hasta la madrugada, más de cinco horas de reunión para decidir qué hacer y si aceptan finalmente irse a Inglaterra, porque ya han entendido que el Barça no parece que sea un destino probable”, explicó la periodista Marta Casas.
La comunicadora también detalló la otra posibilidad que tiene el delantero: pedir disculpas, continuar en el Atlético y luchar por recuperar la confianza del entorno rojiblanco.
“El mercado se va agotando y la postura del Atlético de no venderle al Barça se mantiene inflexible. El Arsenal continúa agazapado, esperando acontecimientos, con dinero en caja”, añadió.
La condición del Atlético es clara, firme y no parece tener vuelta atrás: Julián Álvarez puede salir, pero si abandona el Metropolitano no vestirá la camiseta del Barcelona.