Atlético de Madrid le pone condición a Julián Álvarez tras reunión: Barcelona ya lo sabe

“Parece que tan solo hay dos alternativas para encontrar una salida. La primera sería su marcha al Arsenal, algo que hasta ahora parece que Julián sigue sin querer considerar del todo. Pero lo cierto es que en las últimas horas ha habido una reunión de la familia de Julián Álvarez con Hidalgo y con toda su gente, abogados incluidos. De hecho, se ha prolongado hasta la madrugada, más de cinco horas de reunión para decidir qué hacer y si aceptan finalmente irse a Inglaterra, porque ya han entendido que el Barça no parece que sea un destino probable”, explicó la periodista Marta Casas.