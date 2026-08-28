¿Cuándo entrará en vigencia el descuento en la matrícula para adultos mayores?

El beneficio contempla una reducción del 50% en el pago de la matrícula vehicular para los adultos mayores, jubilados y pensionados. De acuerdo con lo establecido en la medida aprobada, se considera adulto mayor o de la tercera edad a la persona a partir de los 60 años, lo que incluye a quienes tienen entre 60 y 79 años, mientras que la cuarta edad corresponde a las personas a partir de los 80 años.

Sin embargo, aunque la medida fue aprobada a finales de julio, el decreto todavía no ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta, por lo que aún no está vigente. Esto significa que los propietarios de vehículos que cumplen con las condiciones para recibir el beneficio todavía no pueden aplicarlo a su matrícula.

San Pedro Sula, Honduras. El Congreso Nacional de Honduras aprobó a finales de julio un descuento del 50% en la matrícula vehicular anual para los adultos mayores, jubilados y pensionados. La medida es esperada por muchos hondureños que buscan acceder a este beneficio durante el período de matrícula 2026 , que comenzó en julio con los vehículos cuyas placas terminan en 0 y 1.

El diputado Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, declaró a medios de comunicación que el proyecto fue aprobado, pero todavía no ha sido ratificado en acta debido a que deben modificarse ciertos artículos que están mal redactados. Además, señaló que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) revisará los artículos antes de su publicación.

“Esperamos lo más pronto posible que sea revisado y enviado a La Gaceta”, dijo Ledezma el 19 de agosto. Sin embargo, hasta ahora el decreto continúa a la espera de su publicación.

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Ledezma también aseguró que, después de su aprobación, el decreto estaba siendo revisado por la Secretaría de Finanzas y el Instituto de la Propiedad (IP).

Mientras tanto, los hondureños que esperan acceder al beneficio deberán continuar pagando la matrícula bajo las condiciones vigentes hasta que el decreto sea publicado. Los propietarios a quienes correspondió realizar el trámite en julio, con las terminaciones de placas 0 y 1, y en agosto, con las terminaciones 2 y 3, no han podido gozar del descuento.

A Lourdes Hernández, de 62 años, le correspondía pagar este mes la matrícula vehicular, debido a que la terminación de su placa es 3. Ella esperaba que el decreto entrara en vigencia para poder gozar del descuento del 50%, ya que debía pagar cerca de L4,000. Sin embargo, al ver que agosto estaba por terminar, prefirió realizar el pago para evitar caer en mora y tener que pagar multas.

“Me saldrá peor, porque si no pago este mes me van a cobrar multa. Ya no pude ver el beneficio, si es verdad que lo van a poner”, expresó Hernández.

La expectativa está ahora en conocer si los propietarios de vehículos mayores de 60 años podrán acceder al beneficio a partir de septiembre, cuando corresponde el turno a las terminaciones de placas 4 y 5.

Carlos Umaña, diputado del Partido Liberal, manifestó que la tardanza en la publicación también lo ha afectado, ya que le correspondió pagar la matrícula sin el descuento.

Para recibir el beneficio, el vehículo debe estar registrado a nombre de la persona adulta mayor, jubilada o pensionada. Además, el propietario deberá presentar su carné o Documento Nacional de Identificación (DNI) ante las oficinas del Instituto de la Propiedad (IP), una vez que el decreto entre en vigencia.

Desde las oficinas del IP informaron que, cuando el decreto sea publicado en La Gaceta, realizarán los ajustes necesarios en el sistema y lo anunciarán de manera oficial para informar a la población.