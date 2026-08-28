En un saco hallaron el cuerpo de Maynor Torres en Juticalpa

Un hombre identificado como Maynor Torres fue encontrado sin vida el pasado lunes en una calle de tierra de la colonia Primero de Mayo, en Juticalpa, Olancho.
De acuerdo con información preliminar, el cuerpo de Torres fue localizado dentro de un saco roto, en un sector solitario de la colonia.
El hallazgo ocurrió luego de que personas que transitaban por la zona alertaran a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo abandonado en la zona.
Tras recibir el aviso, equipos de emergencia y elementos de seguridad se desplazaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido y realizar las primeras diligencias.
Familiares de Torres se presentaron en el sitio y habrían reconocido a la víctima. La identidad fue confirmada por las autoridades competentes.
La escena fue acordonada mientras personal especializado realizaba las labores correspondientes para recopilar indicios que puedan contribuir a esclarecer el caso.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte ni sobre la identidad de posibles responsables.
El cuerpo fue trasladado a Medicina Forense, donde se le practicó la autopsia correspondiente. Maynor presentaba varias heridas provocadas con objeto cortopunzante.
Tras conocerse el fallecimiento, Angie Martínez, tía de Maynor Torres, publicó un mensaje en redes sociales en memoria del joven: “No es un adiós, es un hasta luego. Sobrino, nos duele tu partida. Ya no estás entre nosotros, pero nunca te olvidaremos”.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar qué ocurrió con Maynor Torres y establecer las circunstancias de su muerte registrada el pasado lunes en la colonia Primero de Mayo, de Juticalpa.