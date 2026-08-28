Abogado detenido en Villanueva a audiencia por supuestamente revelar identidad de testigo protegido

San Pedro Sula. El abogado Osman Josué Laínez Herrera se presentó este viernes a los tribunales de justicia, luego de ser capturado por las autoridades policiales en el sector de Dos Caminos, jurisdicción del municipio de Villanueva, Cortés. El profesional del derecho comparece en audiencia de declaración de imputado tras ser acusado formalmente por el Ministerio Público del delito de revelación de la identidad de un testigo protegido, un ilícito cometido presuntamente en el marco de las investigaciones por el asesinato de Karla Vigil.

En las próximas horas, el juez que conoce la causa penal determinará si le dicta el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva o si, por el contrario, le concede la libertad mediante una medida distinta o sobreseimiento. Por su parte, Juan Trejo, abogado defensor, dijo que Laínez era inocente y que se debía defender en libertad. También expreso que la fiscalía arguye que supuestamente se filtró un audio de una grabación. "Pero en el audio se encuentran protegidos los datos del testigo; no dice nombre, apellido, dirección, número de teléfono", afirmó Trejo. La captura de Laínez Herrera se ejecutó mediante un operativo policial en la residencial Shalon de Dos Caminos. Sin embargo, la noticia de su arresto desató una ola de especulaciones y presuntos nexos con el caso de Angie Peña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse