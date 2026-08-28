Capturan a cuatro presuntos miembros de la pandilla 18 en La Ceiba

La operación fue realizada con autorización judicial y permitió a los agentes policiales intervenir un inmueble que, según las investigaciones, estaría relacionado con actividades ilícitas de la organización criminal.

La Ceiba, Honduras. La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) capturó a cuatro presuntos integrantes de la pandilla 18, entre ellos dos cabecillas de esa estructura criminal, durante un allanamiento de morada ejecutado este viernes en la colonia La Pineda, en La Ceiba, Atlántida.

También fue capturado Franklin Geovany Cruz Guevara, alias “Impaciente”, quien igualmente tendría el rango de Hommie dentro de la estructura criminal y es señalado como uno de los cabecillas intervenidos durante el operativo.

Entre los detenidos se encuentra Elvin Alexander Torres Salgado , de 31 años, alias Bills, quien tendría el rango de Hommie dentro de la pandilla 18. De acuerdo con las autoridades, el sospechoso registra antecedentes penales desde 2019 por el delito de extorsión.

Durante la acción policial también fue requerida Samanta Itssel Macedo Méndez, de 27 años, alias Samy, identificada dentro de la organización con el rango de Hongra.

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Asimismo, fue requerida una menor de 14 años, identificada con el alias de Cleca, a quien las autoridades atribuyen el rango de Jaina dentro de la estructura delictiva.

Durante la inspección del inmueble, los agentes decomisaron una escopeta calibre 12 y dos pistolas con sus respectivos proyectiles, además de varias cantidades de presunta droga que, según la información policial, estarían destinadas a su distribución.

Entre las evidencias encontradas figuran 48 gramos de supuesta cocaína, 25 gramos de presunto crack y una cantidad no especificada de supuesta marihuana. También fueron decomisados una motocicleta y un teléfono celular, que serán incorporados a las investigaciones.

Las autoridades indicaron que a los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido, asociación para delinquir y robo de vehículo.

Los cuatro requeridos, junto con las armas, drogas y demás evidencias decomisadas, fueron remitidos a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), donde se continuará con el procedimiento legal correspondiente.

Con esta operación, la DAET asegura haber propinado un golpe a las estructuras de la pandilla 18 que operan en La Ceiba, mientras los órganos de justicia deberán determinar la responsabilidad penal de cada uno de los detenidos conforme avance el proceso.