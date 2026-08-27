Así fue la captura de supuestos pandilleros élite con droga valorada en más de L3 millones

San Pedro Sula, Cortés. Un operativo ejecutado por agentes de la Policía Nacional permitió la captura de siete personas y el decomiso de un millonario cargamento de supuesta droga, armas de fuego, municiones y teléfonos celulares en la aldea Suyapa, barrio El Campo, en Villanueva, Cortés. La acción fue desarrollada por agentes del departamento de Cortés y de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), quienes realizaron un despliegue táctico en un sector donde, según las investigaciones, operaría una estructura vinculada a la Mara Salvatrucha (MS-13). Entre los detenidos se encuentra Jorge Alexander Cárcamo Valladares, de 43 años, conocido con el alias de “El Clon”. De acuerdo con el informe policial, el sospechoso tendría dentro de la organización criminal el rango de “Compa”.

También fue capturado Jesús Enrique Castillo Dubón, alias “El Sarco”, a quien las autoridades señalan como segundo al mando de la estructura delictiva en la zona.

Junto a ambos fueron aprehendidas otras cinco personas. La Policía informó que entre los detenidos hay individuos que cuentan con antecedentes por extorsión, registrado en 2020, y por una falta relacionada con la vía pública, ocurrida en 2019. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las autoridades también identificaron entre los capturados a varias mujeres a quienes atribuyen el papel de “caleteras”, término utilizado para referirse, según el informe, a las personas encargadas de ocultar armas y droga para la organización criminal. Durante la operación, los agentes localizaron más de 2,600 envoltorios de supuesta marihuana. La droga estaba distribuida entre paquetes rectangulares sellados con grasa de color rojo y envoltorios individuales. Asimismo, fueron decomisadas más de 3,600 puntas que contendrían supuesto polvo blanco, presumiblemente cocaína. Según la estimación policial, el cargamento de droga superaría los tres millones de lempiras una vez puesto en los mercados de distribución y venta. Como parte de las evidencias también se incautaron dos armas de fuego, cargadores con munición de uso prohibido, varios teléfonos celulares y un vehículo tipo camioneta.

La Policía indicó que los siete sospechosos enfrentarán acusaciones por los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fuego de uso permitido, porte de munición de uso prohibido y asociación para delinquir. El operativo forma parte de las acciones de la Policía Nacional contra estructuras dedicadas, según las investigaciones, a actividades ilícitas en la zona norte de Honduras. Los detenidos y todos los indicios decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, donde se continuará con el proceso legal y las investigaciones para determinar la responsabilidad de cada uno de los sospechosos.