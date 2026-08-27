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Capturan a presunto integrante de la banda “Los Nikson” con 6 paquetes de droga en Trojes

Un hombre de 27 años fue detenido en Trojes, El Paraíso, durante una persecución policial, luego de que presuntamente intentara escapar en una motocicleta

Capturan a presunto integrante de la banda “Los Nikson” con 6 paquetes de droga en Trojes

La Policía detuvo en la aldea La Unión, Trojes, a un hombre señalado como presunto integrante de “Los Nikson”, a quien le decomisaron supuesta marihuana, un arma de fuego y municiones.

 Foto: Cortesía

Trojes, Honduras. Un hombre de 27 años fue detenido por agentes policiales en la aldea La Unión, municipio de Trojes, El Paraíso, señalado de su presunta vinculación con la banda delictiva “Los Nikson” y de los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de arma de fuego de uso comercial.

La captura ocurrió durante una persecución, luego de que el sospechoso presuntamente intentara escapar al notar la presencia de los agentes. El hombre se desplazaba en una motocicleta cuando perdió el control del vehículo y sufrió una fractura en uno de sus brazos.

Tras el incidente, el detenido fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Según la información policial, el sospechoso es originario y residente del departamento de El Paraíso.

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Durante el procedimiento, los agentes decomisaron seis paquetes que contenían supuesta marihuana, con un peso aproximado de una libra cada uno. También le incautaron una pistola con su respectivo cargador y 10 cartuchos sin percutir, además de una motocicleta de procedencia nicaragüense.

El detenido, junto con las evidencias decomisadas, será remitido a la Fiscalía del Ministerio Público de la localidad para continuar con el procedimiento legal correspondiente.

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La responsabilidad del sospechoso deberá ser determinada por las autoridades competentes mediante el proceso establecido por la ley.

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Redacción La Prensa
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