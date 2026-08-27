Capturan a presunto integrante de la banda “Los Nikson” con 6 paquetes de droga en Trojes

Trojes, Honduras. Un hombre de 27 años fue detenido por agentes policiales en la aldea La Unión, municipio de Trojes, El Paraíso, señalado de su presunta vinculación con la banda delictiva “Los Nikson” y de los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de arma de fuego de uso comercial.

La captura ocurrió durante una persecución, luego de que el sospechoso presuntamente intentara escapar al notar la presencia de los agentes. El hombre se desplazaba en una motocicleta cuando perdió el control del vehículo y sufrió una fractura en uno de sus brazos.

Tras el incidente, el detenido fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Según la información policial, el sospechoso es originario y residente del departamento de El Paraíso.