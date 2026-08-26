Capturan a joven con orden judicial por tráfico de drogas en Omoa

El detenido es originario de San Pedro Sula, Cortés, y, según los registros consultados por los agentes, era requerido por la justicia desde el 12 de diciembre de 2024.

La captura se ejecutó en la aldea Corinto, específicamente en el Punto de Control Fronterizo Integrado , durante una inspección de rutina y la verificación de identidades mediante el sistema policial NACMIS.

Omoa, Cortés. Un joven de 20 años fue detenido este miércoles en el punto fronterizo de Corinto, Omoa, luego de que agentes policiales detectaran que tenía una orden de captura pendiente por el supuesto delito de tráfico de drogas.

La orden de captura fue emitida por el Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Cortés, con sede en San Pedro Sula, por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

De acuerdo con la información policial, los agentes realizaban controles preventivos en este punto fronterizo cuando procedieron a consultar la identidad del joven y confirmaron que existía un requerimiento judicial pendiente en su contra.

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Tras verificar la orden, los funcionarios procedieron a detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes para que continúe el proceso establecido por la ley.

Los controles en Corinto forman parte de las labores de vigilancia que se realizan en los puntos fronterizos para identificar a personas que tengan órdenes de captura u otros requerimientos pendientes con la justicia.

El detenido deberá comparecer ante la autoridad judicial que emitió la orden para responder por los señalamientos en su contra.