Testigos identifican ante jueza a El Texas como el homicida de Marvin Fernández

San Pedro Sula, Honduras. La Fiscalía logró demostrar ayer, durante la audiencia inicial, suficientes indicios para que la jueza dictara auto de formal procesamiento con prisión preventiva a Carlos Saldivar Cervantes por el asesinato del estudiante de Derecho Marvin Omar Fernández Vásquez.

Previo al inicio de la audiencia inicial contra Carlos Saldivar Cervantes, se realizó un reconocimiento en rueda en el que dos testigos identificaron a El Texas como el individuo que disparó contra Marvin Fernández.

La identificación se efectuó en la cámara de Gesell para proteger la identidad de los testigos, quienes confirmaron que, entre los seis reclusos que les fueron presentados para el reconocimiento en rueda, Carlos Saldivar Cervantes es la persona que disparó contra Fernández Vásquez.

Durante la audiencia rindieron declaración los testigos protegidos propuestos por los fiscales que llevan el caso, quienes incriminaron a El Texas en el asesinato del pasante de Derecho.

Los acusadores públicos también presentaron durante la audiencia inicial como prueba un video en el que está filmada la huida de Saldivar Cervantes tras supuestamente asesinar a Marvin Omar Fernández. El crimen ocurrió el 11 de agosto en el bufete de la esposa del ahora occiso, ubicado en el barrio El Centro de San Pedro Sula.

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A eso de las 3:00 p. m., la jueza resolvió decretar auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra Carlos Eduardo Saldivar Cervantes, como supuesto responsable del delito de asesinato en perjuicio de Marvin Omar Fernández Vásquez.

Por el peligro de fuga y para asegurar la presencia del encausado en las siguientes etapas del proceso, la jueza de Letras Penal determinó que el imputado cumpla la medida cautelar en el Centro Penitenciario de El Progreso, municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

La audiencia preliminar quedó programada para las 10:00 de la mañana del martes 24 de noviembre.