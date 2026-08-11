Matan a estudiante de Derecho en San Pedro Sula

Un estudiante de la carrera de Derecho fue asesinado este martes en un bufete en el barrio El Centro de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
La víctima fue identificada preliminarmente como Marvin Omar Fernández de 45 años de edad y se encontraba a aproximadamente un año de culminar sus estudios.
El hecho violento se registró alrededor de las 2:00 de la tarde, en un establecimiento ubicado en la sexta avenida, entre la cuarta y quinta calle del barrio El Centro, sector suroeste de San Pedro Sula.
Familiares del hoy occiso detallaron que el estudiante de Derecho fue ultimado por un individuo que entró a su oficina y sin mediar palabras le infirió varios balazos y huyó con rumbo desconocido.
Agentes de la Policía Nacional de Honduras llegaron hasta el lugar para acordonar la escena del crimen y empezar con las investigaciones correspondientes.
Las autoridades también deberán establecer el posible móvil del crimen, ya que hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa por la que Fernández fue atacado.
El caso se suma a varios hechos violentos registrados en San Pedro Sula en los últimos días.