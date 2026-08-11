Matan a estudiante de Derecho en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Un estudiante de la carrera de Derecho fue asesinado este martes en un bufete en el barrio El Centro de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada preliminarmente como Marvin Omar Fernández de 45 años de edad y se encontraba a aproximadamente un año de culminar sus estudios.

El hecho violento se registró alrededor de las 2:00 de la tarde, en un establecimiento ubicado en la sexta avenida, entre la cuarta y quinta calle del barrio El Centro, sector suroeste de San Pedro Sula.