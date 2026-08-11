Investigan si por deudas con amistades mataron a Roberto Becker

Una de las principales líneas de investigación de la Policía Nacional sobre el asesinato del empresario Jaime Roberto Becker Menardi (de 47 años) apunta a que el crimen habría sido motivado por deudas que mantenía con amistades para cubrir compromisos financieros.
El crimen ocurrió a las 4:00 pm del sábado 8 de agosto, cuando el empresario estaba afuera de su tienda de venta de motocicletas y carros, ubicada en el bulevar que conduce a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Cortés, y fue atacado por un sicario.
Las autoridades policiales informaron que, de acuerdo con vídeos y testimonios recolectados, el sicario se habría uniformado como delivery para asesinar a balazos a Becker Menardi. Según lo informado, el cuerpo de Jaime Roberto Becker Menardi presentaba cuatro heridas de arma de fuego en la cabeza y el tórax, y la dinámica de la escena indica que el crimen del empresario fue por encargo.
Agentes y técnicos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron ayer al lugar donde mataron al empresario para recabar vídeos y otros indicios que lleven a la identificación y captura del homicida de Jaime Becker.
El comisionado Wilber Mayes, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, informó que la compañera de hogar de Becker les manifestó que su esposo “tenía bastantes deudas en muchas agencias financieras y debido a ello ya no le estaban prestando”.
“Entonces él (Becker) hizo uso de amistades para poder cubrir esas responsabilidades financieras y esa es una línea de investigación fuerte que se está tomando en consideración como hipótesis por parte de la DPI”, indicó el oficial.
Wilber Mayes manifestó que están “bastante avanzados en la investigación y que en los próximos días de esta semana vamos a dar una respuesta oportuna y efectiva a la esposa del empresario que fue asesinado en San Pedro Sula”.
El empresario fue llevado con vida a un centro hospitalario en una patrulla de la Policía, pero murió minutos después de ser ingresado. Los familiares de Jaime Roberto Becker Menardi no dieron declaraciones a los medios de comunicación.
El empresario fue enterrado ayer en un cementerio privado de San Pedro Sula.
Jaime Roberto Becker Menardi era conocido por su afición por los deportes motores como el motocross, especialmente de montañas.