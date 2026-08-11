Investigan si por deudas con amistades mataron a Roberto Becker

Las autoridades policiales informaron que, de acuerdo con vídeos y testimonios recolectados, el sicario se habría uniformado como delivery para asesinar a balazos a Becker Menardi. Según lo informado, el cuerpo de Jaime Roberto Becker Menardi presentaba cuatro heridas de arma de fuego en la cabeza y el tórax, y la dinámica de la escena indica que el crimen del empresario fue por encargo.