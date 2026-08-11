Las imágenes del asalto en minisúper que dejó un muerto y un herido en Olanchito

Un violento asalto registrado en un minisúper de la colonia Murillo Soto en Olanchito, Yoro, dejó como saldo una persona fallecida y otra gravemente herida. El hecho generó terror entre los clientes presentes.
El sangriento hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y quedó grabado por las cámaras de seguridad del negocio, mostrando cómo un sujeto con casco de motociclista irrumpió armadamente para despojar de sus pertenencias a los clientes.
La víctima mortal fue identificada como Roberto Chavarría, un conocido residente de la referida colonia, quien se encontraba dentro del establecimiento al momento del ataque criminal.
En las desgarradoras imágenes se observa el momento en que el asaltante encañona a un joven que se encontraba en la caja, mientras la víctima se aproximaba al criminal e intentaba persuadirlo para que desistiera del asalto.
Instantes después, el criminal sale del negocio y Chavarría avanza hacia la salida; desafortunadamente, el delincuente vuelve a entrar y los amenaza. La víctima sigue intentando persuadirlo, pero el criminal le dispara.
Tras recibir los impactos de bala, Chavarría cayó gravemente herido mientras el malhechor huía rápidamente. Los demás clientes y los propietarios del negocio intentaron auxiliarlo de inmediato.
Chavarría fue trasladado por una ambulancia del 911 a un centro asistencial. Lamentablemente, los médicos de turno confirmaron que murió pocos minutos después de haber ingresado a la sala de urgencias debido a la gravedad de las heridas.
Otra persona resultó herida durante la balacera. Las autoridades policiales recaban información para dar con el paradero del responsable del violento hecho en Olanchito.
Asimismo, agentes de la Policía Nacional se apersonaron al establecimiento comercial para acordonar la escena del crimen y recolectar los videos de seguridad que servirán como evidencia clave en la investigación.
La conmocionada comunidad de Olanchito exige a las autoridades correspondientes mayor presencia policial y justicia inmediata ante la creciente ola de violencia e inseguridad que azota la zona.