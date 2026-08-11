El Atlántico se activa con dos sistemas bajo vigilancia; uno alcanza 70% de desarrollo

San Pedro Sula, Honduraws

Una zona de baja presión al suroeste de Cabo Verde podría convertirse en depresión tropical durante los próximos días. Otros dos sistemas también son vigilados por el Centro Nacional de Huracanes. El océano Atlántico mostraba mayor actividad tropical este martes 11 de agosto, con tres sistemas bajo vigilancia, aunque solo uno presenta por ahora una alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical. Uno de los tres ya no se monitorea, lo que indica que se debilitó. El sistema de mayor atención corresponde a una zona de baja presión situada unas 500 millas al suroeste de las islas de Cabo Verde. Aunque actualmente presenta actividad limitada de lluvias y tormentas eléctricas, las condiciones ambientales podrían volverse más favorables para su desarrollo en los próximos días.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) estima una probabilidad de formación de 30% en las próximas 48 horas y de 70% durante los próximos siete días. El organismo prevé que una depresión tropical podría formarse durante la segunda mitad de esta semana mientras el sistema se desplaza hacia el oeste u oeste-noroeste por el Atlántico tropical central. Un segundo sistema corresponde a una onda tropical ubicada al este de las islas de Barlovento, acompañada de lluvias y tormentas desorganizadas. Sin embargo, encontrará una extensa zona de aire seco a medida que se acerque a las Antillas Menores, por lo que el NHC no espera desarrollo ciclónico. Éste fue el descartado del monitoreo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El tercer punto bajo vigilancia se encuentra en el Atlántico subtropical central, al noreste de Bermudas. Se trata de una vaguada de baja presión que produce lluvias y tormentas y que tiene una probabilidad de desarrollo de apenas 10% en los próximos siete días. El sistema se desplaza hacia el este y se espera que encuentre aguas más frías hacia finales de la semana, condición que reduciría todavía más sus posibilidades de organización. Por ahora, ninguno de los tres sistemas representa una amenaza inmediata para Honduras. No obstante, el comportamiento de la zona ubicada cerca de Cabo Verde deberá seguirse durante los próximos días debido a su alta probabilidad de desarrollo y su desplazamiento general hacia el oeste. El Pacífico también mantiene actividad importante este 11 de agosto. El NHC vigila dos zonas con alta probabilidad de desarrollo: una en el Pacífico central, con 90% de posibilidad de convertirse en ciclón en siete días, y otra al oeste-suroeste de Baja California, con 70% de probabilidad, ambas lejos por ahora de Centroamérica.