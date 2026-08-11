"Cuando usted hace una acusación tan seria, debe tener las pruebas": director de Educación

San Pedro Sula, Honduras

La docente Karla Mejía deberá comparecer ante los tribunales luego de que el secretario de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, Nedy Pineda, interpusiera una querella por los delitos de difamación y calumnia, según informó Rafael Rodríguez, director departamental.

El caso se originó después de que Mejía se presentara en las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación y denunciara públicamente ante medios de comunicación un supuesto caso de acoso sexual contra Pineda. La docente también señaló que presuntamente se habían enviado fotografías a otras compañeras.

Rodríguez explicó que, tras conocer la denuncia, se inició un procedimiento administrativo para establecer las circunstancias del caso y esclarecer los señalamientos realizados por la docente.

Según el funcionario, a Mejía se le solicitó mediante oficio que presentara por escrito su denuncia y las pruebas o evidencias que respaldaran sus señalamientos.

“Cuando usted establece y hace una acusación tan seria, usted debe tener las pruebas”, manifestó Rodríguez al explicar que la docente tuvo la oportunidad de presentar la documentación requerida durante el jueves y hasta el mediodía del viernes.