"Cuando usted hace una acusación tan seria, debe tener las pruebas": director de Educación

La docente Karla Mejía deberá comparecer ante los tribunales luego de que el secretario de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, Nedy Pineda, interpusiera una querella por los delitos de difamación y calumnia, según informó Rafael Rodríguez, director departamental.
El caso se originó después de que Mejía se presentara en las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación y denunciara públicamente ante medios de comunicación un supuesto caso de acoso sexual contra Pineda. La docente también señaló que presuntamente se habían enviado fotografías a otras compañeras.
Rodríguez explicó que, tras conocer la denuncia, se inició un procedimiento administrativo para establecer las circunstancias del caso y esclarecer los señalamientos realizados por la docente.
Según el funcionario, a Mejía se le solicitó mediante oficio que presentara por escrito su denuncia y las pruebas o evidencias que respaldaran sus señalamientos.
“Cuando usted establece y hace una acusación tan seria, usted debe tener las pruebas”, manifestó Rodríguez al explicar que la docente tuvo la oportunidad de presentar la documentación requerida durante el jueves y hasta el mediodía del viernes.
El director departamental aseguró que la docente no presentó documentación ni acudió a la institución para formalizar la denuncia dentro del procedimiento administrativo que, según explicó, se había habilitado para investigar los señalamientos.
Ante esta situación, Pineda presentó el viernes por la tarde una querella contra Mejía por difamación y calumnia, de acuerdo con lo informado por Rodríguez.
“Ahora le corresponde a la licenciada Karla Mejía defenderse legalmente y presentar todas sus pruebas y evidencias”, afirmó el director departamental.
Rodríguez sostuvo que la Dirección Departamental buscaba que el caso se abordara mediante una investigación técnica y objetiva, antes de adoptar cualquier decisión administrativa.
“Cuando usted presenta las evidencias, a mí me toca la responsabilidad de poder tomar decisiones y hacer lo que nos dicta el protocolo”, señaló.
El director departamental también cuestionó cuál era el propósito de las declaraciones públicas realizadas por la docente y planteó que deberá ser ella quien explique ante las instancias correspondientes las razones de su denuncia.
“Que sea ella la que responda propiamente qué era lo que ella quería lograr con esa denuncia pública”, expresó Rodríguez, quien mencionó como una posibilidad que estuviera relacionada con una oportunidad de trabajo.
No obstante, esa afirmación corresponde a una apreciación del funcionario y no establece por sí misma cuál era la intención de la docente.
El caso queda ahora en manos de las autoridades judiciales, donde deberán conocerse los argumentos y las pruebas de ambas partes. La existencia de una querella no determina por sí sola la responsabilidad de la docente ni la veracidad o falsedad de los señalamientos de supuesto acoso sexual.
La fecha para la audiencia aún está pendiente de ser establecida, según indicó el director departamental.