Protestas frenan traslado de directora y docente con 24 años de servicio en Río Blanco

San Pedro Sula, Honduras

Después de una jornada de tensión y la suspensión temporal de las actividades académicas, los estudiantes del centro de educación básica (CEB) Dionisio de Herrera, ubicado en la colonia Río Blanco de San Pedro Sula, retornaron a las aulas luego de que padres de familia y autoridades educativas alcanzaran un acuerdo. La jornada comenzó con una manifestación en las afueras del centro educativo, donde padres de familia, vecinos y estudiantes exigieron que la maestra Mayra Mejía y la directora del plantel, Miriam Cardona, permanecieran en sus cargos. La preocupación surgió ante informaciones sobre una posible reubicación de ambas docentes a otros centros educativos. La comunidad escolar rechazó la medida y destacó la trayectoria de Mejía, quien suma 24 años de servicio en la institución.

“Para nosotros, la profesora Mayra y la directora son profesionales muy queridas y respetadas por los estudiantes y los padres. Toda la comunidad de Río Blanco estaba dispuesta a movilizarse si no se daba una solución”, manifestó Karla Mejía, madre de familia. Los manifestantes señalaron que la permanencia de las educadoras es importante para garantizar la continuidad del trabajo desarrollado durante años en el centro educativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ante la presión de los padres y demás miembros de la comunidad, representantes de la secretaría de educación se trasladaron hasta las instalaciones del CEB Dionisio de Herrera para atender las demandas. Las autoridades educativas instalaron una mesa de diálogo con los representantes de los padres de familia y escucharon las peticiones relacionadas con la permanencia de las docentes. Durante la reunión también se elaboró un informe con los planteamientos de la comunidad educativa, el cual será remitido al director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez.

Tras conocer las peticiones y el respaldo expresado por padres, estudiantes y vecinos, las autoridades educativas confirmaron la continuidad de Mayra Mejía y Miriam Cardona en el centro educativo. Con el acuerdo alcanzado, las actividades académicas fueron retomadas y los estudiantes regresaron a sus aulas. Representantes de la secretaría de educación manifestaron que los días de clases perdidos deberán ser repuestos los sábados, con el fin de garantizar el cumplimiento del calendario académico. Los padres de familia indicaron que permanecerán atentos al cumplimiento de lo acordado y esperan que la situación permita continuar con normalidad el proceso educativo en el CEB Dionisio de Herrera.