  1. Inicio
  2. · San Pedro

LLuvias exponen vulnerabilidad de centros educativos en San Pedro Sula

Las fuertes lluvias que afectan la zona norte del país han dejado al descubierto las precarias condiciones de varios centros educativos

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 11:29 -
  • Laura Amaya
LLuvias exponen vulnerabilidad de centros educativos en San Pedro Sula

Las lluvias dejan extensas áreas con agua estancada debido a la falta de un sistema de drenaje adecuado

 Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
San Pedro Sula

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han incrementado los riesgos en varios centros educativos de San Pedro Sula, generando preocupación entre padres de familia, docentes y autoridades escolares por la seguridad de cientos de estudiantes.

La acumulación de agua en patios, canchas, accesos a las aulas pone en riesgo que las actividades académicas se desarrollen con normalidad.

Nueva ley en Honduras permitirá desalojos de tierras productivas en 48 horas
El agua en la cancha evidencia la falta de un drenaje adecuado.

El agua en la cancha evidencia la falta de un drenaje adecuado.

 (Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA)

Entre los centros educativos afectados se encuentra el Centro de Educación Básica Alex Edgardo Alaniz Lagos, ubicado en la colonia Calpules a inmediaciones del bulevar del Este, el campo de la escuela se convierte en una zona inundada y la cancha permanece anegada durante varios días, limitando las actividades recreativas, deportivas y académicas de los estudiantes.

El campo de la escuela Alex Edgardo Alaniz se convierte en una zona inundada.

El campo de la escuela Alex Edgardo Alaniz se convierte en una zona inundada.

 (Foto: Moisés Valenzuela / LA PRENSA)

El problema también afecta al Centro de Educación Básica Dionisio de Herrera, en el barrio Río Blanco. Aquí, la falta de un sistema de drenaje eficiente provoca que el agua permanezca estancada, generando además condiciones propicias para la proliferación de zancudos.

Honduras confirma cuarto caso importado de sarampión

Julia Mejía, madre de familia del centro educativo, manifestó que los drenajes están colapsados dentro y fuera de la escuela, lo que genera que el agua se acumele y quede generando criaderos de zancudos.

Esta área de la escuela presenta un grado de vulnerabilidad la cual requiere mejoras urgentes.

Esta área de la escuela presenta un grado de vulnerabilidad la cual requiere mejoras urgentes.

 (Foto: Moises Valenzuela / LA PRENSA)

"Las clases continúan desarrollándose con normalidad pese a las condiciones en los alrededores de las aulas, donde persiste la acumulación de lodo. No obstante, las actividades académicas no pueden detenerse. Esperamos el apoyo de las autoridades para ejecutar las mejoras que requiere el centro educativo", manifestó Mejía.

Miriam Martínez, directora del centro educativo, aseguró que las lluvias provocan inundaciones en cuestión de minutos debido a las deficiencias en el drenaje de la zona.

"En menos de 10 minutos la escuela está llena de agua. La basura acumulada en las calles satura las alcantarillas y parte de esa agua termina estancándose dentro del centro educativo", explicó Martínez.

Centro de Educacion Basica Dionisio de Herrerar, barrio Rio Blanco, San Pedro Sula

Centro de Educacion Basica Dionisio de Herrerar, barrio Rio Blanco, San Pedro Sula

 (Foto : Cortesia )


Tormentas eléctricas afectarán San Pedro Sula el martes, miércoles y jueves

Según datos del sector educativo, alrededor del 60% de los 226 centros educativos públicos de San Pedro Sula, es decir, unas 136 escuelas, de San Pedro Sula presenta algún nivel de vulnerabilidad en su infraestructura.

Patios inundados, canchas anegadas.

Patios inundados, canchas anegadas.

 (Foto: Cortesia )

Además del CEB Dionisio de Herrera, otros centros escolares enfrenta condicionnes similares de vulnerabilidad durante la temporada lluviosa debido a problemas de drenaje, infraestructura deteriorada y ubicación en zonas propensas a inundaciones. Entre ellos la Lila Luz Maradiaga, en el barrio Cabañas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Laura Amaya

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias