Tormentas eléctricas afectarán San Pedro Sula el martes, miércoles y jueves

San Pedro Sula

La secretaria de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que las condiciones climáticas inestable en San Pedro Sula continuarán durante la semana.

Según los pronósticos de Copeco, se registrarán lluvias y tormentas eléctricas, durante la tarde y noche del martes, miércoles y jueves mejorando las condiciones hasta el viernes, debido al ingreso de la depresión tropical Cristina.

La tarde de hoy lunes, luego de una intensa jornada de calor, los sampredranos fueron sorprendidos por una fuerte tormenta eléctrica de aproximadamente 40 minutos que causó apagones de energía e inundaciones de calles y avenidas.

Alfunas zonas afectadas fueron la 33 calle, la 27 calle y sus barrios a ledaños, dond elos vecinos reportaron que el agua se acumuló rápodamente en las calles y algunos patios.

Alberto López, meteorólogo de Copeco, dijo a LA PRENSA que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y posibles rafagas de vientos, especialmente en horas vespertinas y nocturnas.