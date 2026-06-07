Buscan reducir L76.7 millones a 20 proyectos para financiar otras obras en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Los cementerios municipales, varios complejos deportivos en distintas colonias y el mercado municipal de Cofradía dejarán de recibir mejoras, ya que los recursos asignados a esos proyectos serán transferidos a obras que ya están en ejecución en la actual administración. Son L76.7 millones que serán reducidos del presupuesto asignado a 20 proyectos para financiar otros, según una moción que el alcalde Roberto Contreras someterá a consideración y aprobación de la Corporación Municipal esta semana. La mayor ampliación presupuestaria planteada asciende a L27.56 millones y será destinada al renglón de proyectos menores, que incluye lasas de protección, disipadores y otras obras. Sin embargo, la moción no detalla cuáles serán los proyectos específicos beneficiados. Contreras señala en la moción que la Gerencia de Infraestructura, el 28 de mayo de este año, remitió a la Corporación Municipal una solicitud para aprobar modificaciones al Plan Operativo Anual (POA) y al Plan de Inversión 2026, aprobados en diciembre de 2025. La justificación expuesta es la necesidad de crear nuevos renglones presupuestarios y asignar recursos mediante transferencias internas del Presupuesto Municipal 2026 para financiar obras mayores en ejecución, desarrollar nuevas obras de pavimentación y realizar mejoras en edificios públicos del municipio. En la moción, el alcalde argumenta que la autonomía municipal permite la toma de decisiones bajo el marco legal vigente y que corresponde a la Corporación Municipal, como autoridad máxima del municipio, ejercer las facultades establecidas en la Ley de Municipalidades, entre ellas la creación, reforma o derogación de instrumentos normativos locales. Asimismo, se establece que los proyectos de ejecución de obras, servicios y suministros de la administración municipal deben estar incluidos en el POA, salvo aquellos que cuenten con capacidad financiera y autorización de la Corporación Municipal.

"Nuevos" proyectos

La propuesta solicita crear e incorporar el renglón presupuestario 4662026132, dentro de la categoría de infraestructura y red vial, para financiar los siguientes proyectos: pavimentación de calles internas de la colonia Municipal, pavimentación de la trocha oeste del segundo anillo, desde la cuarta calle hasta el bulevar de la 33 calle, incluyendo soluciones viales; reconstrucción de los puentes gemelos de la avenida Júnior, en Las Brisas. También la pavimentación del bordo norte de Río Blanco y solución vial en el segundo anillo. Construcciones, ampliaciones y mejoras en el cementerio La Piedad, en Chamelecón. Para ejecutar estas obras y otras contempladas en la modificación presupuestaria, el alcalde solicita autorizar a la Gerencia Financiera a realizar las transferencias correspondientes dentro del Presupuesto Municipal 2026.

Proyectos que perderán financiamiento

La reasignación de recursos implica reducir o eliminar fondos destinados a varios proyectos, entre ellos: construcción de la clínica odontológica en Medina, L4 millones; reubicación, cambio e instalación de duela en el complejo deportivo La Pradera, L4 millones. Mejoramiento del macrodistrito Seis de Mayo, L4millones; construcciones, ampliaciones y mejoras en el mercado municipal de Cofradía, L2.7 millones. Mantenimiento, reparaciones y mejoras del complejo Luisiana, L3 millones, Mejoras en el complejo deportivo Lomas del Carmen, L2 millones; Construcción de graderías y mejoras en el complejo deportivo Jaime Villegas, L3 millones. También se reducirán: L4 millones del macrodistrito de salud Las Palmas; L4 millones del macrodistrito de Cofradía; recursos asignados al Centro de Capacitación Técnica Honduras-Corea; L2.4 millones para mejoras en el cementerio La Puerta; L2.4 millones para mejoras en los cementerios de Cofradía L2.4 millones; El Ocotillo otros L2.4; L2.4 el cementerio Apóstol San Pedro y Rivera Hernández L1.4 millones. Entre los proyectos que nuevamente quedan sin financiamiento figura la construcción del parque lineal Sendero Merendón y la pavimentación de la 27 avenida, entre la primera y quinta calle del sector suroeste con L20 millones. Además, se reducirán: L2 millones de una consultoría para estudios de suelo; L2 millones para la consultoría del diseño de la solución vial en el retorno de Río Blanco y bordo sur y L2 millones para la consultoría del diseño de restauración de este puente en la intersección de la avenida Júnior y Río Bermejo. De acuerdo a la moción la distribución de los recursos los L76.7 millones reasignados serán distribuidos de la siguiente manera: L1.7 millones para la pavimentación de calles internas de la colonia Municipal; L14.74 millones para la pavimentación de la trocha oeste del segundo anillo, desde la cuarta calle hasta la 33 calle, incluyendo soluciones viales; L5 millones para la reconstrucción de los puentes gemelos de la avenida Júnior, en Las Brisas; L3 millones para mejoras en el cementerio La Piedad, en Chamelecón. La moción también contempla ampliar en L27.56 millones el renglón de proyectos menores, que incluye losas de protección y disipadores, aunque no especifica las ubicaciones donde se ejecutarán dichas obras.