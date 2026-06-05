Libramientos, ampliaciones y túneles anuncia el Gobierno para SPS

San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) proyecta inversiones de entre L4,000 millones y L5,000 millones en obras que beneficiarán de manera indirecta a San Pedro Sula. La mayoría de los proyectos, previstos para ejecutarse durante los próximos cuatro años con fondos de gobierno, se desarrollarán fuera del área urbana y en carreteras nacionales que conectan a San Pedro Sula con otros municipios del Valle de Sula. La ejecución de estas obras fue confirmada ayer por el presidente Nasry Asfura y el ministro de la SIT, Aníbal Ehrler Martínez, durante una visita a la capital industrial. Hay que señalar que todavía no hay claridad de cuanto será la inversión y en que consistirán pues están en estudio todavía y no hay diseños concretos. En una reunión previa, Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, y Aníbal Ehrler Martínez, ministro de la SIT, abordaron un plan de inversión calificado como “histórico” para impulsar obras de infraestructura en la ciudad. Durante el encuentro se planteó dar prioridad a proyectos estratégicos con el objetivo de fortalecer el desarrollo urbano y mejorar la movilidad en una ciudad que enfrenta serios problemas de congestión vehicular. Según la información proporcionada ,la construcción de la trocha oeste en la prolongación de la avenida Júnior, desde la colonia Sitra-Alus hasta el bordo de Río Blanco, incluyendo el puente sobre el río Bermejo, será ejecutada por la concesionaria Siglo 21, por decisión municipal. Esta obra fue cancelada para redirigir los fondos a la construcción de los puentes gemelos en el sector Las Brisas.

Las obras que se planifican

Entre los proyectos mencionados por las autoridades figuran el cuarto grado del estadio Morazán; la ampliación de la carretera a Occidente desde la antigua caseta de peaje hasta Cofradía; la solución vial en el sector del derrumbe de la colonia Lempira; un libramiento desde Chotepe con conexión hacia La Lima; la conexión del puente El Barón con Los Cármenes; una trocha en las cercanías del puente de Zizima; y el bulevar de Jucutuma, desde el vivero El Ocotillo hasta Los Cármenes, con conexión hacia Choloma. Hasta ahora no existe un documento oficial que establezca las fechas de ejecución ni el monto total de inversión, ya que los estudios técnicos continúan en desarrollo, según indicaron las autoridades. De acuerdo con la planificación preliminar, el 70% de los recursos para las obras provendría del Gobierno Central y el 30% restante sería aportado por la Municipalidad de San Pedro Sula. Son 600 a 700 millones de lempiras, el primer año y el resto será invertido en lo que resta del gobierno Asfura. Aníbal Ehrler Martínez, ministro de la SIT, explicó que el plan contempla intervenciones relacionadas con el bulevar del Sur y el bulevar del Norte. No obstante, la mayoría de las obras proyectadas corresponden a carreteras nacionales que se beneficiarían indirectamente a la ciudad y no en los bulevares. "Tenemos la orden de hacer un equipo fuerte, porque hay capacidad suficiente y estamos a la orden. Aquí estamos priorizando las obras en las que el Gobierno Central debe invertir para iniciar de inmediato", expresó Ehrler. Según las declaraciones brindadas por las autoridades, las licitaciones podrían desarrollarse este año y la construcción se iniciaría el próximo, por lo que la ejecución total de los proyectos se extendería durante los próximos cuatro años. "Ya tenemos una idea de las obras prioritarias para el primer año y vamos a hacer un recorrido por varias de ellas. Aparte de lo que ya se está invirtiendo en la protección del Valle de Sula, en los bordos", dijo el ministro.

Reducir el congestionamiento